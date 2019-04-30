Татар-информ

30 апреля 2019, 17:30

Общество

В Казанской филармонии наградили победителей конкурса «Семейные фотохроники Великой Отечественной»

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Общество

В Казанской филармонии наградили победителей конкурса «Семейные фотохроники Великой Отечественной»

Фото: Владимир Васильев

Лидерами конкурса стали девять муниципальных районов Татарстана и Вахитовский район Казани.

(Казань, 30 апреля, «Татар-информ», Виктория Елфимова). В ходе концерта лауреатов республиканского фестиваля «Балкыш» состоялась церемония награждения победителей и участников конкурса «Семейные фотохроники Великой Отечественной войны».

«На сегодняшний день силами участников, образовательных учреждений, волонтеров собрано около 9 тыс. фотографий. На них и участники войны, и труженики тыла, и блокадники. Татарстан занимает первое место в России – более одной трети фотографий собрано нами», – рассказал председатель Совета ветеранов РТ Хабир Иштиряков.

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Конкурс проводится в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы. Лидерами этого года стали Альметьевский, Сабинский, Нижнекамский, Новошешминский, Верхнеуслонский, Менделеевский, Нурлатский, Рыбно-Слободский и Тукаевский районы РТ, а также Вахитовский район города Казани.

В Татарскую государственную филармонию имени Г. Тукая приехала победитель конкурса – представитель Менделеевского района, председатель районного совета ветеранов Любовь Сорокина. Общими силами сегодня более 800 портретов участников войны выставлены на стенде «Бессмертный полк» на аллее Героев.

«Три года потребовалось на это. Собирали фото почти все. Представляете, десять стендов стоит на аллее Героев с портретами уважаемых участников войны. Проходя по этой аллее, каждый ребенок старается соприкоснуться, погладить этот портрет», – заметила Сорокина.

На концерте лауреатов Республиканского фестиваля самодеятельных исполнителей среди ветеранов «Балкыш» выступили Светлана Шалашова и Вильямск Ахмадуллин, народный казачий ансамбль «Любо», Люция Савельева, Маргарифан Ханнанов, ансамбль гармонистов «Баламишкин», поэтический театр «Диалог» и другие исполнители.

Поблагодарить и поздравить участников вышла заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева: «Когда смотришь этот концерт, все время возникает одна характеристика: “профессионалы своего дела“, – сказала она. – Вы мастера, вы учите нас жить со смыслом. Благодаря вам сегодня дети могут видеть войну только на картинке. И это великое счастье, счастье победы!»

Фотографии участников войны не только собирались участниками, но и оцифровывались. Около 4 тыс. снимков, собранных за 2018 и 2019 годы, удалось перевести в электронный формат и передать Национальному музею Татарстана.

Организаторами конкурса в Татарстане выступили Республиканский совет ветеранов РТ и депутат Государственного Совета РТ Марат Шагитов при поддержке Министерства образования и науки РТ, Министерства информатизации и связи РТ и Министерства по делам молодежи РТ.

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