Òèìóð Íàãóìàíîâ: 9,2 òûñ. òàòàðñòàíöåâ ñòàëè ñàìîçàíÿòûìè, èíòåðåñ ê ýêñïåðèìåíòó ïðîäîëæàåò ðàñòè

(Êàçàíü, 30 àïðåëÿ, «Òàòàð-èíôîðì», Êñåíèÿ Ïåðåïå÷åíîâà). Òàòàðñòàí óñïåøíî ñïðàâëÿåòñÿ ñ ýêñïåðèìåíòîì ïî âíåäðåíèþ ñïåöèàëüíîãî íàëîãîâîãî ðåæèìà äëÿ ñàìîçàíÿòûõ – íà íåãî ïåðåøëè óæå 9,2 òûñ. æèòåëåé ðåñïóáëèêè. Îá ýòîì ðàññêàçàë ÈÀ «Òàòàð-èíôîðì» óïîëíîìî÷åííûé ïðè Ïðåçèäåíòå ÐÒ ïî çàùèòå ïðàâ ïðåäïðèíèìàòåëåé Òèìóð Íàãóìàíîâ.
«Â öåëîì ïî ðåñïóáëèêå ýêñïåðèìåíò ïî ñàìîçàíÿòûì äîñòàòî÷íî óñïåøåí. Ìû èìååì 9,2 òûñ. çàðåãèñòðèðîâàííûõ ñàìîçàíÿòûõ è èíòåðåñ íàðàñòàåò. Òåëåôîí ãîðÿ÷åé ëèíèè, ðàáîòàþùåé ó íàñ â Ñîâåòå ïî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâó ïðè Ïðåçèäåíòå ÐÒ, âñ¸ áîëüøå è áîëüøå íàêàëÿåòñÿ», – ïîÿñíèë îí.
Ïî ñëîâàì áèçíåñ-îìáóäñìåíà, ëþäåé èíòåðåñóåò, êàê çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ â êà÷åñòâå ñàìîçàíÿòûõ, êàêîâû îñîáåííîñòè ýòîãî íàëîãîâîãî ðåæèìà.
Ðàíåå ÈÀ «Òàòàð-èíôîðì» ñîîáùàëî, ÷òî ñ íà÷àëà ãîäà òàòàðñòàíñêèå ñàìîçàíÿòûå ïåðå÷èñëèëè â êàçíó 2 ìëí ðóáëåé íàëîãîâ.