Òàòàð-èíôîðì

30 àïðåëÿ 2019, 17:48

Ýêîíîìèêà è ôèíàíñû

Òèìóð Íàãóìàíîâ: 9,2 òûñ. òàòàðñòàíöåâ ñòàëè ñàìîçàíÿòûìè, èíòåðåñ ê ýêñïåðèìåíòó ïðîäîëæàåò ðàñòè

Ðåêîìåíäóåì

Ýêîíîìèêà è ôèíàíñû

Òèìóð Íàãóìàíîâ: 9,2 òûñ. òàòàðñòàíöåâ ñòàëè ñàìîçàíÿòûìè, èíòåðåñ ê ýêñïåðèìåíòó ïðîäîëæàåò ðàñòè

Ôîòî: Ñóëòàí Èñõàêîâ

Ëåãàëèçàöèÿ äåÿòåëüíîñòè ñàìîçàíÿòûõ â ðåñïóáëèêå èäåò óñïåøíî, óâåðåí áèçíåñ-îìáóäñìåí ÐÒ.

(Êàçàíü, 30 àïðåëÿ, «Òàòàð-èíôîðì», Êñåíèÿ Ïåðåïå÷åíîâà). Òàòàðñòàí óñïåøíî ñïðàâëÿåòñÿ ñ ýêñïåðèìåíòîì ïî âíåäðåíèþ ñïåöèàëüíîãî íàëîãîâîãî ðåæèìà äëÿ ñàìîçàíÿòûõ – íà íåãî ïåðåøëè óæå 9,2 òûñ. æèòåëåé ðåñïóáëèêè. Îá ýòîì ðàññêàçàë ÈÀ «Òàòàð-èíôîðì» óïîëíîìî÷åííûé ïðè Ïðåçèäåíòå ÐÒ ïî çàùèòå ïðàâ ïðåäïðèíèìàòåëåé Òèìóð Íàãóìàíîâ.

«Â öåëîì ïî ðåñïóáëèêå ýêñïåðèìåíò ïî ñàìîçàíÿòûì äîñòàòî÷íî óñïåøåí. Ìû èìååì 9,2 òûñ. çàðåãèñòðèðîâàííûõ ñàìîçàíÿòûõ è èíòåðåñ íàðàñòàåò. Òåëåôîí ãîðÿ÷åé ëèíèè, ðàáîòàþùåé ó íàñ â Ñîâåòå ïî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâó ïðè Ïðåçèäåíòå ÐÒ, âñ¸ áîëüøå è áîëüøå íàêàëÿåòñÿ», – ïîÿñíèë îí.

Ð˜Ð½Ñ‚ÐµÑ€Ð²ÑŒÑŽ Ñ Ð¢Ð¸Ð¼ÑƒÑ€Ð¾Ð¼ ÐÑƒÐ³ÑƒÐ¼Ð°Ð½Ð¾Ð²Ñ‹Ð¼

Ïî ñëîâàì áèçíåñ-îìáóäñìåíà, ëþäåé èíòåðåñóåò, êàê çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ â êà÷åñòâå ñàìîçàíÿòûõ, êàêîâû îñîáåííîñòè ýòîãî íàëîãîâîãî ðåæèìà.

Ðàíåå ÈÀ «Òàòàð-èíôîðì» ñîîáùàëî, ÷òî ñ íà÷àëà ãîäà òàòàðñòàíñêèå ñàìîçàíÿòûå ïåðå÷èñëèëè â êàçíó 2 ìëí ðóáëåé íàëîãîâ.

Áîëüøå èíòåðåñíîãî â ëåíòå ßíäåêñ.Íîâîñòè - äîáàâüòå «Òàòàð-èíôîðì» â èçáðàííûå èñòî÷íèêè.

Ñëåäóþùàÿ íîâîñòü

Â Òàòàðñòàíå 15 ïîäðîñòêîâ çàðåãèñòðèðîâàëèñü êàê ñàìîçàíÿòûå

Íîâîñòè äíÿ
18:30
Ïîäàðêè íàñòîÿùèì êèíîìàíàì îò «ÌåãàÔîíà» è ñåòè êèíîòåàòðîâ «ÊÀÐÎ»

Ïðèîáðåòàÿ áèëåòû â êèíîòåàòðû ñåòè «ÊÀÐÎ» îíëàéí, çðèòåëè ïîëó÷àþò ïðàêòè÷åñêè áåçãðàíè÷íûé äîñòóï ê ëþáèìîìó êèíî.

18:24
Ñ íà÷àëîì ìàÿ â Òàòàðñòàí ïðèäåò ïîòåïëåíèå

Â ïåðâûé äåíü ïîñëåäíåãî ìåñÿöà âåñíû âîçäóõ ïî ðåñïóáëèêå ïðîãðååòñÿ äî +10, +15 ãðàäóñîâ.

18:12
Íîâûé ðåãóëÿðíûé àâèàðåéñ èç Êàçàíè â Áàòóìè çàïóñòÿò â ìàéñêèå ïðàçäíèêè

Àâèàêîìïàíèÿ Georgian Airways íà÷íåò îñóùåñòâëÿòü ïåðåâîçêè ñ 3 ìàÿ.

18:00
Ôàðèä Ìóõàìåòøèí î «ÏîëèòÑòàðòàïå»: Òàêèå ïðîåêòû âûÿâëÿþò òàëàíòëèâóþ è íåðàâíîäóøíóþ ìîëîäåæü

Ãëàâà ïàðëàìåíòà ÐÒ, ñåêðåòàðü Òàòàðñòàíñêîãî îòäåëåíèÿ ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» âñòðåòèëñÿ ñ ó÷àñòíèêàìè ïðîåêòà «ÏîëèòÑòàðòàï».

17:55
Çà ìåñÿö êàçàíñêèå ýêîëîãè ëèêâèäèðîâàëè 90 ïðîöåíòîâ íåñàíêöèîíèðîâàííûõ ñâàëîê

Ñåãîäíÿ èíñïåêòîðû Ìèíýêîëîãèè âûøëè â ýêîëîãè÷åñêèé ðåéä ïî Ëàèøåâñêîìó ðàéîíó.

17:48
Òèìóð Íàãóìàíîâ: 9,2 òûñ. òàòàðñòàíöåâ ñòàëè ñàìîçàíÿòûìè, èíòåðåñ ê ýêñïåðèìåíòó ïðîäîëæàåò ðàñòè

Ëåãàëèçàöèÿ äåÿòåëüíîñòè ñàìîçàíÿòûõ â ðåñïóáëèêå èäåò óñïåøíî, óâåðåí áèçíåñ-îìáóäñìåí ÐÒ.

17:40
Áîðèñ Ìåíäåëåâè÷ ïðåäëîæèë Ìèíçäðàâó Ðîññèè èçó÷èòü êëàñòåðíûé ïîäõîä, ðåàëèçîâàííûé â Òàòàðñòàíå

Äåïóòàò Ãîñäóìû îò ÐÒ îöåíèë ñòðàòåãèþ êîíöåíòðàöèè ðåñóðñîâ êàê áîëåå ýôôåêòèâíóþ, ÷åì ñîçäàíèå óçêîïðîôèëüíûõ êîåê â ÖÐÁ.

17:38
Ëèáåðî êàçàíñêîãî «Çåíèòà» âîçãëàâèò ñòóäåí÷åñêóþ ñáîðíóþ Ðîññèè

Ïîä ðóêîâîäñòâîì Àëåêñåÿ Âåðáîâà ñòóäåí÷åñêàÿ ñáîðíàÿ ïðèìåò ó÷àñòèå â Óíèâåðñèàäå.

17:35
Â Òàòàðñòàíå çà ðàçãëàøåíèå ãîñóäàðñòâåííîé òàéíû îñóäèëè ýêñ-ïîìîùíèêà èñïîëêîìà Êàéáèöêîãî ðàéîíà

Ìóæ÷èíà ïåðåäàë ñâåäåíèÿ, ñîñòàâëÿþùèå ãîñóäàðñòâåííóþ òàéíó, ëèöó, íå èìåþùåìó ê íèì äîïóñêà.

17:30
Â Êàçàíñêîé ôèëàðìîíèè íàãðàäèëè ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà «Ñåìåéíûå ôîòîõðîíèêè Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé»

Ëèäåðàìè êîíêóðñà ñòàëè äåâÿòü ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ Òàòàðñòàíà è Âàõèòîâñêèé ðàéîí Êàçàíè.

17:22
Íà Ïåðâîìàé â Êàçàíè ñîñòîèòñÿ ñèëîâîå øîó «Ðóññêèå Âèòÿçè» è ñïîåò «Âîëãà-Âîëãà»

Ïðàçäíîâàíèå êàê òàêîâîå íà÷íåòñÿ â Öåíòðàëüíîì ïàðêå êóëüòóðû è îòäûõà èìåíè Ãîðüêîãî â 14 ÷àñîâ.

17:10
Â Òàòàðñòàíå 15 ïîäðîñòêîâ çàðåãèñòðèðîâàëèñü êàê ñàìîçàíÿòûå

Ýêñïåðèìåíò, ïî ñëîâàì Òèìóðà Íàãóìàíîâà, ïîìîãàåò íåñîâåðøåííîëåòíèì ëåãàëèçîâàòü èíòåðíåò-çàðàáîòêè.

17:00
Æåíñêèé âçâîä, 160 ëèòðîâ êàøè è âîñòîðæåííûå âåòåðàíû: â ÊÔÓ ïðîøåë ñòóäåí÷åñêèé ìàðø Ïîáåäû

Ó÷àñòèå â ìàðøå ïðèíÿëè îêîëî 5 òûñ. ÷åëîâåê, â ðÿäàõ «Ïî÷åòíîãî áàòàëüîíà-210» ïðîøëè 350 ñòóäåíòîâ.

16:50
ICL Services ïîáåäèëà â êîíêóðñå «Ðîññèéñêàÿ îðãàíèçàöèÿ âûñîêîé ñîöèàëüíîé ýôôåêòèâíîñòè»

Èòîãè êîíêóðñà áûëè ïîäâåäåíû íà çàñåäàíèè Ðîññèéñêîé òðåõñòîðîííåé êîìèññèè ïî ðåãóëèðîâàíèþ ñîöèàëüíî-òðóäîâûõ îòíîøåíèé.

16:38
Â Òàòàðñòàíå ïëàíèðóþò ñíÿòü õîððîð ñ àìåðèêàíñêèìè àêòåðàìè

Íà ÊÌÔÌÊ äèðåêòîðà «Òàòàðêèíî» è êèíîêîìïàíèè Diva production äîãîâîðèëèñü î ñúåìêàõ.

16:24
Þíûå òàòàðñòàíñêèå êàðàòèñòû âçÿëè «áðîíçó» ïåðâåíñòâà Ðîññèè â Íàëü÷èêå

Ïðåäñòàâèòåëè ñïîðòèâíîé øêîëû Íàáåðåæíûõ ×åëíîâ äîñòîéíî âûñòóïèëè è ïîïàëè â âîñüìåðêó ñèëüíåéøèõ ñðåäè òûñÿ÷è ñïîðòñìåíîâ îò 10 äî 13 ëåò.

16:10
Â Òàòàðñòàíå ïîëèöèÿ óñòàíîâèò êðóãëîñóòî÷íóþ îõðàíó ó îáåëèñêîâ è ïàìÿòíèêîâ ïàâøèì âîèíàì

Â ïðåääâåðèè 74-é ãîäîâùèíû ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå â ðåñïóáëèêå áóäóò óñèëåíû ìåðû áåçîïàñíîñòè.

15:58
Êàçàíñêèé âðà÷: Äîëãîå ïðåáûâàíèå íà ñîëíöå ïðèâîäèò ê ðàçâèòèþ êðàñíîé âîë÷àíêè

Çàáîëåâàíèþ, ïî ñëîâàì ìåäèêîâ, áîëüøå ïîäâåðæåíû ìîëîäûå äåâóøêè.

15:46
Íà ÊÌÔÌÊ àìåðèêàíñêàÿ êèíîêîìïàíèÿ ïîäïèñàëà ñîãëàøåíèå ñ ïÿòüþ òàòàðñòàíñêèìè êèíîïðîåêòàìè

Diva production îðãàíèçóåò ïîñòïðîäàêøí äëÿ ïðîåêòîâ èç ÐÒ, êîòîðûå ó÷àñòâîâàëè â ïèò÷èíãå â ðàìêàõ XV ÊÌÔÌÊ.

15:34
Âðà÷è ðàññêàçàëè òàòàðñòàíöàì, â êàêîé îáóâè ìîæíî ðàáîòàòü â ñàäàõ è íà îãîðîäàõ

Ïî ñëîâàì ðåâìàòîëîãà, îáóâü íóæíî ïîäáèðàòü òùàòåëüíî, ÷òîáû íå îáðàçîâûâàëèñü òðàâìû.

15:22
«Äèêòàíò Ïîáåäû» ïðîéäåò âî âñåõ êðóïíûõ ãîðîäàõ Òàòàðñòàíà

«Åäèíàÿ Ðîññèÿ» ïðîâåäåò «Äèêòàíò Ïîáåäû» íà 1233 ïëîùàäêàõ â Ðîññèè è 23 çàðóáåæíûõ ñòðàíàõ.

15:21
Â Êàçàíè ïîñòðàäàëà äåâóøêà-âîäèòåëü «Ðåíî», ïåðåâåðíóâøåãîñÿ ïîñëå ñòîëêíîâåíèÿ ñ «Ìåðñåäåñîì»

ÄÒÏ ïðîèçîøëî íà Àãðîíîìè÷åñêîé óëèöå âîçëå êîííîé áàçû.

15:14
Ñðåäè ó÷àñòíèêîâ Êàçàíñêîãî ìàðàôîíà îðãàíèçàòîðû ðàçûãðàþò àâòîìîáèëü

Ïîáåäèòåëü áóäåò âûáðàí ñëó÷àéíûì îáðàçîì ñðåäè âñåõ ïðèñóòñòâóþùèõ.

15:01
Òðè ÷åëîâåêà ïîñòðàäàëè â «Îïåëå», îïðîêèíóâøåìñÿ â êþâåò â Ëàèøåâñêîì ðàéîíå

ÄÒÏ ïðîèçîøëî íà òðàññå Êàçàíü – Àòàáàåâî â òåìíîå âðåìÿ ñóòîê.

15:00
Â Êàçàíè áîëåå 500 âîëîíòåðîâ áóäóò ïîìîãàòü ó÷àñòíèêàì øåñòâèÿ «Áåññìåðòíûé ïîëê»

Ñáîð ó÷àñòíèêîâ àêöèè, êîòîðàÿ ïðîéäåò 9 ìàÿ, íà÷íåòñÿ â 13 ÷àñîâ ñî ñòîðîíû óëèöû Êàðëà Ìàðêñà.

Ñîáûòèÿ