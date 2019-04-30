На Первомай в Казани состоится силовое шоу «Русские Витязи» и споет «Волга-Волга»

(Казань, 30 апреля, «Татар-информ»). Завтра, 1 мая, в Казани состоится митинг-концерт, посвященный Международному дню солидарности трудящихся и Празднику весны и труда. Он пройдет на площади перед театром Галиасгара Камала под лозунгом «За справедливую экономику в интересах человека труда». Начнется мероприятие в 10.30, сообщает пресс-центр Федерации профсоюзов РТ.

Празднование Первомая продолжится в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького на профсоюзном семейном празднике «День Труда» в 14 часов.

Программа праздника будет включать консультации граждан по вопросам трудового, пенсионного законодательства и охраны труда специалистами федерации, работу локаций для детских развлечений и отдыха. Также будут действовать уличные художники и фейспейнт (аквагрим), площадка «Безопасность дорожного движения» и площадка для сдачи норм ГТО.

Все желающие смогут сразиться в настольные игры, позаниматься вместе с «Зеленым фитнесом», послушать концерт группы «Волга-Волга» и увидеть силовое шоу «Русские Витязи».

Во всем мире 1 мая отмечается как День международной солидарности трудящихся в память о жертвах полицейского террора. Отдавая дань традиции международного рабочего движения, в 2019 году по призыву Международной конфедерации профсоюзов первомайские манифестации и митинги пройдут в 140 странах мира.

В Татарстане 1 мая организуют 15 митингов в городах и селах, в пяти городах пройдут шествия, в которых примут участие более 55 тыс. человек, включая свыше 20 тыс. представителей молодежи.

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