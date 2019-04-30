ICL Services победила в конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности»

(Казань, 30 апреля, «Татар-информ»). Татарстанская компания ICL Services стала победителем всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» в номинации «Создание и развитие рабочих мест в организациях непроизводственной сферы».

Итоги конкурса были подведены на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Торжественное вручение наград победителям и призерам состоялось 26 апреля в Зале наград Дома Правительства РФ с участием вице-премьера Татьяны Голиковой и министра труда и социальной защиты России Максима Топилина.

Вторые места в категориях «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы» и «За развитие кадрового потенциала в организациях непроизводственной сферы» заняли еще две татарстанские организации – муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» и отделение Пенсионного фонда РФ по РТ соответственно.

«В 2018 году мы вошли в число победителей приоритетного проекта Минэкономразвития РФ “Национальные чемпионы“, но реальным базисом для роста компании являются наши сотрудники. Поэтому мы очень рады, что наша корпоративная культура и усилия по созданию эффективной рабочей среды получили высокую оценку», – заявил директор ICL Services Сергей Соловьев.

При этом он заверил: «Мы и дальше будем объединять таланты для того, чтобы делать цифровой мир доступным и надежным для бизнеса».

Комиссия конкурса принимала во внимание такие показатели, как заработная плата сотрудников, создание новых рабочих мест и модернизация имеющихся, социальный пакет, использование кадрового потенциала. Медицинское страхование, предоставление в аренду жилья, оплата обучения, предоставление беспроцентных денежных ссуд, скидки на питание и спорт, по оценке HR-менеджеров, играют свою роль при выборе соискателями ICL Services.

Всероссийский конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности» проводится ежегодно начиная с 2000 года. С 2010-го он включает два этапа – региональный и федеральный. На этот раз друг с другом состязались 2000 тыс. компаний, причем только 61 фирма удостоилась тех или иных наград.

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