Либеро казанского «Зенита» возглавит студенческую сборную России

(Казань, 30 апреля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Либеро казанского «Зенита» Алексей Вербов возглавит студенческую сборную России. Сегодня Президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко, информирует ТАСС, огласил назначения в тренерских штабах национальной и студенческой мужской сборной России.

Еще в марте главным тренером мужской национальной команды был назначен финн Туомас Саммельвуо, ему будут помогать Роман Яковлев из «Факела» (Новый Уренгой) и Клаудио Рифелли, помощник Саммельвуо в кемеровском «Кузбассе». Генеральным менеджером команды утвержден Сергей Тетюхин из «Белогорья».

Сборную, которая поедет на Универсиаду, возглавят Алексей Вербов и Константин Сиденко. Алексей Вербов является пока действующим либеро казанского «Зенита», наставник клуба Владимир Алекно в ходе последних сезонов не раз доверял руководство командой в ходе отдельных матчей Вербову.

Сам Алексей уже объявил, что после нынешнего сезона завершит игровую карьеру.

Сиденко является главным тренером уфимского «Урала». «Урал» со счетом 0-2 проиграл «Зениту» в четвертьфинале плей-офф России в апреле нынешнего года.

С «Кузбассом» казанцы встретятся в финале, 2 и 3 мая первые матчи серии до трех побед пройдут в Казани.

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