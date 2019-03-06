В Татарстане 15 подростков зарегистрировались как самозанятые

(Казань, 30 апреля, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). В Татарстане 15 несовершеннолетних граждан зарегистрировались в качестве самозанятых. Легализовать свою деятельность стараются подростки, зарабатывающие в Интернете, рассказал уполномоченный при Президенте РТ по защите прав предпринимателей Тимур Нагуманов в интервью ИА «Татар-информ».

«Несовершеннолетних пока зарегистрировано 15 человек. Режим самозанятости позволяет регистрироваться с 14 лет и начинать работать в легальном поле. Это интересует подростков, потому что многие из них работают в Интернете. Для использования агрегаторов сегодня нужен официальный статус, без него нельзя работать с юрлицами», – пояснил собеседник агентства.

Бизнес-омбудсмен особо подчеркнул, что для молодых предпринимателей не предусмотрено никаких ограничений, необходимо только согласие родителей. В будущем к эксперименту планируется привлечь больше несовершеннолетних бизнесменов.

«Работа по информированию в Татарстане начала активно вестись – есть задача разъяснять и давать детям информацию о тех возможностях, которые существуют. Президент РТ Рустам Минниханов поручил, и Минобрнауки начинает к этому вопросу подключаться», – добавил Нагуманов.

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