Татарстанцы взяли «золото» и «бронзу» первенства Европы по пауэрлифтингу для спортсменов до 18 лет

(Казань, 30 апреля, «Татар-информ»). Татарстанские спортсмены завоевали две медали на первенстве Европы по пауэрлифтингу среди юношей и девушек до 18 лет, сообщает пресс-служба Минспорта республики.

Александра Доронина из Бугульмы стала бронзовым призером соревнований в весовой категории 72 кг. Она собрала сумму 395 кг: 147,5 кг — присед, 92,5 кг — жим лежа, 155 кг — становая тяга.

Илья Шерстнев, который тренируется в Зеленодольске, установил рекорд Европы в приседе среди юношей и взял «золото» в весовой категории 120 кг. Он собрал 840,5 кг (присед — 328 кг; жим лежа — 242,5 кг; становая тяга — 270 кг).



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