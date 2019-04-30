В Татарстане планируют снять хоррор с американскими актерами

(Казань, 30 апреля, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В рамках XV КМФМК директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова и директор американской кинокомпании Diva production Невин Камель договорились о съемках фильма ужасов на территории Татарстана.

«Проект, который мы планируем снять в Татарстане, это фильм ужасов или хоррор-муви», — сказала Невин Камель.

«Помимо 7 проектов, которые поддержала Невин Камель, мы договорились о съемках двух фильмов, которые она предложила в виде сценария. Эти фильмы она готова продвигать во всем мире», — заявила директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова.

Часть съемок этих фильмов пройдет в Татарстане, а вторая часть — в Египте. Она призналась, что в РТ очень много красивых локаций, а команда будущего проекта будет состоять из актеров Татарстана, Америки и Египта.

«У вас есть множество локаций, где можно снимать фильм ужасов, и еще много талантливых людей», — добавила Невин Камель.

Сейчас Невин Камель ищет американских актеров и проводит с ними переговоры, поэтому до заключения контрактов обозначить имена директор американско-египетской кинокомпании не может.

«Совместно с этим проектом мы хотим пригласить режиссеров, которые снимут фильм с помощью которого Татарстан и Казань узнают во всем мире», — поделилась директор киностудии Diva production.

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