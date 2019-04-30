Тетюшская 132-летняя ель поборется за статус главного дерева страны

(Казань, 30 апреля, «Татар-информ»). Сибирская ель, которая растет у усадьбы Молоствовых в Тетюшском районе Татарстана, участвует в национальном конкурсе «Главное дерево страны – Российское дерево года». Об этом сообщается на официальном сайте конкурса.

На победу в необычном состязании претендуют 12 уникальных деревьев. Эти растения произрастают помимо Татарстана в Чечне, Ленинградской области, Удмуртии, Северной Осетии – Алании, Калмыкии, Иркутской, Псковской, Ростовской и Ивановской областях, Тамбове и Москве.

Высота сибирской (иначе – горно-алтайской) ели (Picea obovata) составляет 32 м, а возраст – 132 года. Ее ветви доходят до земли и раскинуты в стороны на расстояние до 6–8 метров. Растет она на открытом месте, около усадьбы дворян Молоствовых. Торжественное открытие дерева-памятника состоялось 10 августа 2012 года.

скриншот сайта treeportal.ru



Ель растет одна, на высоком месте. От нее открывается красивый вид на реку Волгу и древний город Болгар. В настоящее время усадьба Молоствовых является филиалом Тетюшского краеведческого музея.

Победитель древесного конкурса определится 10 октября. Проголосовать за понравившееся дерево можно здесь.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.