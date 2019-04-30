Женский взвод, 160 литров каши и восторженные ветераны: в КФУ прошел студенческий марш Победы

(Казань, 30 апреля, «Татар-информ», Александра Давыдова). В Казанском (Приволжском) федеральном университете состоялся студенческий марш, приуроченный к 74-годовщине победы в Великой Отечественной войне. Корреспондент ИА «Татар-информ» прошел в колонне вместе со студентами и пообщался с участниками и организаторами мероприятия.

Студенческий марш Победы в Казанском федеральном университете проводится уже в пятый раз – традиция возникла в 2015 году. Сегодня в нем приняли участие около 5 тыс. студентов, преподавателей, выпускников университета. В составе колонны прошли почетный батальон КФУ, сборный взвод представителей федеральных университетов и «Бессмертный полк» КФУ.

«Репетиции мы начали еще в феврале. В общей сложности сегодня в параде участвуют около 350 человек “Почетного батальона-210“ – это 11 взводов по 30 человек плюс командиры и взвод барабанщиков», – рассказал корреспонденту агентства один из организаторов – доцент кафедры безопасности жизнедеятельности Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Наиль Салихов. Он также добавил, что тренировки проходили один-два раза в неделю на базе вуза. Форму для батальона пошил университет.

По словам Салихова, в этом году парад существенно отличается от того, что был в прошлом. «Впервые у нас два взвода девушек – это более 60 участниц. Мне с ними очень понравилось работать. Ребят мы набирали по желанию, а у девчат желающих было более 200 человек, и у нас был отбор. Они все когда-то занимались смотрами строя и песни, увлекались “Зарницами“ и по качеству в чем-то были даже лучше, чем юноши», – пояснил он.

Акция традиционно стартовала возле Казанского Кремля, где участники возложили цветы к памятнику поэту-герою Мусе Джалилю. После этого колонна двинулась к главному зданию КФУ.

Студент-первокурсник Инженерного института КФУ Георгий Алексанян рассказал, что участвует в «Бессмертном полку» уже три или четыре года. «Для меня это большая честь. Мой прадед воевал. И в своем родном Тольятти я носил его портрет. О нем я, к сожалению, мало что знаю. Он погиб в первый год войны», – поделился молодой человек.

Шохижахон Холкузиев приехал в Россию из Узбекистана. Он учится на первом курсе Института фундаментальной медицины и биологии. Он заметил, что ему приятно участвовать в таком патриотическом мероприятии – юношу удивил масштаб «Бессмертного полка».

«Я в России первый год, для меня очень удивительно участвовать в таком мероприятии. В Узбекистане отмечают не так, как в России, более скромно, хотя с каждым годом праздник становится все лучше и лучше. Мой дед тоже участвовал в войне. Его звали Донабой. Мы чтим его память, вспоминаем его, смотрим фотографии. Он не вернулся с войны, пропал без вести, и о нем мало что известно», – сказал участник шествия.

Студент химического факультета Эдмун из Чада в этом году решил не просто пройти в колонне с однокурсниками. Молодой человек принял участие в студенческом марше Победы в составе «Батальона-210».

«Я решил принять участие в составе батальона, потому что еще на Родине увидел, какая Россия сильная страна. И, кроме того, мне очень нравится армия, военная форма. Я очень рад и горд, что сегодня принимаю участие здесь», – пояснил он, добавив, что в Чаде о Второй мировой войне рассказывали на уроках истории.

Пройдя строем по Кремлевской улице и попозировав толпе зевак, колонна собралась возле главного здания университета на торжественном митинге. Перед участниками и гостями мероприятия выступили ветераны, сотрудники и студенты университета, а также официальные лица: проректор по образовательной деятельности КФУ Дмитрий Таюрский, заместитель министра по делам молодежи РТ Анна Захматова, заместитель председателя Комитета Госсовета Татарстана по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Анастасия Исаева.

«Для Казанского университета годы войны – это непростое время, время, которое требовало стойкости и мужества, героизма ученых и студентов, напряженного и тяжелого труда в тылу. Мы горды тем, что в славной военной летописи страны есть доля подвигов студентов и сотрудников Казанского университета... В первые месяцы войны из университета на фронт ушли около 400 человек, к сожалению, не все они вернулись к мирной жизни, к своим родным, к тем, кто верил и ждал», – напомнил Дмитрий Таюрский.

В свою очередь Анна Захматова выразила благодарность ветеранам и участникам студенческого марша от лица Министерства по делам молодежи и его руководителя Дамира Фаттахова.

«Посмотрите в глаза подрастающего поколения и не верьте, что молодежь нынче не та. Пока у нас есть память о великих людях, которым мы из года в год говорим спасибо за великую Победу, пока каждый из молодых людей помнит подвиг своего деда или прадеда, пока в молодежи есть чувство патриотизма, я думаю, мы будем жить и творить в великой стране», – заявила она.

Со словами благодарности к студентам обратился и Герой Советского Союза Борис Кузнецов. Он отметил, что никогда и не думал о том, что спустя 74 года после окончания войны встретится на таком мероприятии с другими ветеранами. «Да, дорогие друзья, ветеранов становится меньше и меньше – каждому из них уже за 90. Но они и в сегодняшний день стоят в строю и представляют ту великую Победу нашего государства», – добавил спикер.

С ним согласилась труженица тыла. Женщина отметила, что, глядя на парад, не смогла сдержать эмоций. Она восхитилась тем, как красиво со стороны смотрелся батальон, а особенно – женские взводы.

Для ветеранов, гостей и участников митинга выступили творческие коллективы вуза. В небо в честь 74-летия Победы запустили голубей. В завершение мероприятия желающие возложили цветы к мемориальной доске, установленной во дворе главного здания КФУ. На ней перечислены имена студентов и сотрудников университета – участников войны.

После окончания митинга всех ждали на полевой кухне. «Университетские повара приготовили четыре 40-литровые кастрюли гречневой каши с говядиной – то есть где-то около 160 литров, а также 12 литров чая», – рассказали организаторы корреспонденту.

Пока участники мероприятия подкреплялись, проректор по социальной и воспитательной работе КФУ Ариф Межведилов поблагодарил их за участие в акции и отметил, что ребята поработали на славу.

Один из организаторов – Наиль Салихов также оценил старания ребят, однако поставил им «твердую четверку»: «Сегодня я бы поставил твердую, хорошую четверку. Все-таки я почти девять лет преподавал в танковом училище, мне есть с чем сравнивать. Хотя, конечно, я понимаю, что это не солдаты, а студенты. Спасибо ребятам, они прониклись чувством ответственности, все-таки понимают, насколько важно мероприятие и перед кем мы выступали – перед участниками войны, ветеранами».

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