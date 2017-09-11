На КМФМК американская кинокомпания подписала соглашение с пятью татарстанскими кинопроектами

(Казань, 30 апреля, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). На Казанском международном фестивале мусульманского кино американская компания Diva production подписала соглашение с пятью татарстанскими кинопроектами. Кинокомпания поддержит проекты и организует для них постпродакшн в профессиональной студии в США.

«Невин Камель, директор Diva production, решила поддержать 5 татарстанских проектов, которые были представлены на питчинге: “Сафа и Саджида”, “Поколение Z”, “День эчпочмака”, “Давайте помолимся”, “Алмачуар”», — заявила директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова.

Все 5 проектов и один непальский кинопроект «Хоши» Diva production возьмет на постпродакшн.

«На международном питчинге я поняла, насколько эти проекты хороши», — сказала директор киностудии Diva Production Невин Камель.

«Это невероятный бонус, даже несмотря на то, что постпродакшн — не самая сложная часть фильма, но тем не менее, когда им занимается профессиональная студия, это потрясающе», — поделился режиссер, создатель кинопроекта «Софа и Саджида» Амир Галиаскаров.

Проект по произведению Зифы Кадыровой «Сагынырсын мин булмам» не был представлен на обсуждении и на питчинге, но был предложен узбекским кинематографистам.

«Проект понравился нашим коллегам и господин Улугбек Абдуллаев, директор узбекской киностудии “Бухарийлар” и продюсер, решил принять участие в его создании совместно с Татарстаном», — добавила Миляуша Айтуганова.

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