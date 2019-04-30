Юные татарстанские каратисты взяли «бронзу» первенства России в Нальчике

(Казань, 30 апреля, «Татар-информ», Дмитрий Киселев). С 27 по 28 апреля в Нальчике состоялось первенство России по карате среди детей. В соревнованиях приняли участие около тысячи спортсменов в возрасте от 10 до 13 лет из более чем 50 регионов России.

Бронзовыми призерами престижного турнира стали воспитанники альметьевской ДЮСШ «Юность» Тимофей Яшин и Ярослав Юркеев. Также достойно выступили и попали в восьмерку сильнейших каратистов России представители спортивной школы Набережных Челнов Амир Загиров и Адель Мингалеев.

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