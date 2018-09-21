Новый регулярный авиарейс из Казани в Батуми запустят в майские праздники

(Казань, 30 апреля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Новый регулярный авиарейс из Казани в Батуми запустят 3 мая. Перевозчиком выступит грузинская авиакомпания Georgian Airways, сообщает пресс-служба Международного аэропорта «Казань».

«3 мая грузинская авиакомпания Georgian Airways приступает к регулярным пассажирским перевозкам по маршруту Батуми – Казань – Батуми. Рейсы будут выполняться два раза в неделю на 97-местных Embraer 190», – говорится в сообщении.

Полеты из Казани будут выполняться по понедельникам и пятницам. Вернуться из Батуми в столицу Татарстана также можно будет в понедельник или пятницу. Длительность перелета составит два с половиной часа. Время в Батуми на один час опережает московское.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», бюджетный перевозчик «Победа» откроет новое направление Батуми – Казань – Батуми с 26 мая. Лоукостер будет выполнять четыре рейса в неделю. Таким образом, вылеты из Казани на грузинский курорт будут выполняться до шести раз в неделю.

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