«Диктант Победы» пройдет во всех крупных городах Татарстана

(Казань, 30 апреля, «Татар-информ»). В «Единой России» завершили регистрацию площадок, на которых 7 мая состоится всероссийский «Диктант Победы», посвященный событиям Великой Отечественной войны и приуроченный к 74-летию победы в ней. В Татарстане акция пройдет в пяти городах, сообщили в информационном центре ТРО ВПП «Единая Россия».

«В Татарстане площадки “Диктанта Победы” откроются в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске и Бугульме», – рассказали в информационном центре.

Помимо России, площадки будут организованы в Германии, Австрии, Дании, Китае, Монголии, Польше, Сербии, Чехии и многих других странах. Ожидается, что участие в акции примут в общей сложности более 50 тыс. человек.

В день проведения акции будет организована прямая видеотрансляция с центральной площадки в музее Победы на Поклонной горе в Москве.

По окончании диктанта на сайте будет опубликован онлайн-тест на знание Великой Отечественной войны. Итоги мероприятия будут опубликованы в День России.

Акция «Диктант Победы» проводится «Единой Россией» в рамках партийного проекта «Историческая память». В его рамках активисты следят за сохранением и реставрацией памятников истории и культуры, а также работают над сохранением памяти о Великой Отечественной войне.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.