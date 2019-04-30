Казань появилась в японском аниме-сериале

(Казань, 30 апреля, «Татар-информ»). Казань стала местом действия 24-й серии японского аниме-сериала «Изанума 11: Печать Ориона». Появление столицы Татарстана в сюжете обнаружило издание «Инде».

В серии футбольная команда из Японии приезжает в Казань на чемпионат мира по футболу 2018 года, где готовится к игре.

«Казань — это одно из самых комфортных мест для жизни в России», — делятся впечатлениями герои сериала.

Японские футболисты гуляют по Казанскому Кремлю и улице Баумана, фотографируются, пытаясь удержать «падающую» башню Сююмбике, со словами «Казани!», а также пробуют национальную выпечку в «Доме татарской кулинарии».

«Изанума 11» — это манга художника Тэнъя Ябуно о капитане школьной футбольной команды Марке Эвансе, мечтающем стать таким же, как его дед — знаменитый футболист.

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