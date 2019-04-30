(Казань, 30 апреля, «Татар-информ»). В Казани осудили фальшивомонетчиков, сбывавших пятитысячные купюры в магазинах Татарстана, сообщила и. о. старшего помощника прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Олеся Соколова.

«Суд установил, что в 2015 году один из фигурантов, отбывая наказание в ИК № 4 в Нижнекамске, организовал сбыт поддельных купюр через гражданскую супругу и знакомого. Последние получали в Москве от доверенного лица подделанные деньги, которые затем сбывали в Московской области и в Татарстане», – рассказала Соколова.

Остальные соучастники покупали на фальшивые деньги товары и продукты. Около трех тысяч рублей сдачи они передавали руководителям, остальные деньги и товары оставляли себе. Кроме того, супруга лидера группы похитила у трех подельниц паспорта, чтобы заставить их заниматься сбытом купюр.

В сентябре 2015 года злоумышленников арестовали, в 2016 году лидер группы скончался от заболевания.

«За сбыт поддельных денег, похищение паспорта, вовлечение несовершеннолетнего в преступление и легализацию денег, купленных в результате преступления, шестерых соучастников приговорили к лишению свободы на сроки от 4 до 8 лет в колониях общего и строгого режима. Двое получили 3 и 4 года условно, еще одного соучастника, заключившего досудебное соглашение, приговорили к 3 годам лишения свободы», – рассказала Соколова.

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