В предстоящие выходные жителям Елабуги предлагают «прошагать город»

(Елабуга, 30 апреля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Молодежный центр «Барс» приглашает елабужан принять участие в акции «Прошагай город». Елабуга станет пилотной площадкой совместного проекта Google и Фонда развития моногородов.

Елабужанам и гостям города предлагается добавить местные достопримечательности в карты Google. Сделать это можно с помощью смартфона. «В течение недели молодежь, это участники акции, будут ходить по улицам города и наносить достопримечательности и значимые места для туристов на Google-карту. Это мероприятие с одной стороны обеспечит доступность туристического наследия и инфраструктуры города для гостей Елабуги, с другой — позволит повысить у молодежи уровень знаний о своем городе. Приглашаем всех желающих присоединиться к акции», — обратилась к елабужанам с городской трибуны директор МБУ «Молодежный центр “БАРС”» Анна Иванова.

Акция стартовала сегодня и продлится до 5 мая. В списке отмеченных достопримечательностей могут быть не только объекты культурного наследия, но еще и любимое кафе, магазин, а также другие объекты инфраструктуры, сообщают организаторы. «Прошагай город» — не просто развлекательный квест, а возможность с помощью туризма привлечь инвестиции в моногорода.

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