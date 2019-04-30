У зеленодольских сотрудников МЧС появилась своя «пожарная остановка»

(Казань, 30 апреля, «Татар-информ»). В Зеленодольске к 370-летию пожарной охраны России установили «пожарную остановку», сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Идея оформить остановку общественного транспорта элементами противопожарной пропаганды возникла у руководства Зеленодольского ПСГ еще в конце прошлого года. В итоге при поддержке специалистов городского Управления архитектуры и градостроительной политики остановку установили возле здания ПСЧ № 53», – уточнили в МЧС.

Ярко-красная конструкция, оформленная советскими пропагандистскими плакатами, сразу привлекла внимание горожан. Теперь практически каждый, кто проходит мимо остановки или стоит в ожидании автобуса, читает и рассматривает плакаты на противопожарную тематику.

«Таким необычным проектом мы хотели привлечь внимание горожан к вопросам пожарной безопасности. Наша главная цель – это предупреждение пожаров и гибели людей, а также привитие навыков пожаробезопасного поведения у детей. Кроме того, такая наглядная агитация способствует расширению кругозора и знаний в области истории и развития пожарного дела, созданию положительного образа сотрудника МЧС», – рассказал начальник восьмого отряда федеральной противопожарной службы Зуфар Халиуллин.

Помимо остановки, элементами противопожарной пропаганды также оформили один из городских автобусов и служебный транспорт Зеленодольского завода имени Горького.

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