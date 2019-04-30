Айрат Хайруллин: «У нас много национальных праздников, ставших общенародными»

(Казань, 30 апреля, «Татар-информ»). В пасхальное воскресенье в храмах, находящихся в десяти районах Нижнекамского избирательного округа, прошли праздничные трапезы. Продукты для них помог приобрести депутат Государственной Думы ФС РФ Айрат Хайруллин.

Прихожан Алькеевского, Алексеевского, Аксубаевского, Заинского, Нижнекамского, Нурлатского, Новошешминского, Черемшанского, Спасского и Чистопольского районов порадовали куличи и сладости на столах. Отдельные подарки от парламентария к празднику получили ученики воскресной школы Алькеевского района.

«Культура Татарстана во всем мире вызывает интерес, у нас много национальных праздников, ставших уже общенародными. Также и христианские праздники – они тоже уже стали традиционными и среди татар. И это очень хорошо, это сближает народы», – заметил Айрат Хайруллин.

Благодарность за помощь в организации пасхального обеда и подготовку подарков для детей выразил благочинный Алькеевского и Спасского округов протоиерей Андрей Зиньков: «Благотворительный “Фонд Хайруллина” ежегодно помогает храмам, оказывает помощь к праздникам Христова Воскресения и Рождества Христова. От всего сердца хочется поблагодарить Хайруллина Айрата Назиповича за добро, которое он дарит людям».

А вчера, 29 апреля, для ребят и родителей из 25 семей, находящихся на ведомственном учете Заинского комплексного центра социального обслуживания населения «Радость», было организовано мероприятие с чаепитием «Пасха-Великая и Светлая».

Ребята посмотрели мультипликационный фильм про историю возникновения православного праздника, обычаи и традиции русского народа. Помощь в проведении праздника оказал депутат Госдумы Айрат Хайруллин, предоставив сладкие угощения, рассказали педагоги центра.

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