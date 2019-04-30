Динара Прокопьева

30 апреля 2019, 14:16

Общество

За снос исторического здания на ул. Калинина полагается штраф в 1 млн рублей

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Общество

За снос исторического здания на ул. Калинина полагается штраф в 1 млн рублей

Фото: архив/Михаил Захаров

Снос дома, о котором накануне сообщали в анонимных Telegram-каналах, запрещен, рассказали в Комитете РТ по охране объектов культурного наследия.

(Казань, 30 апреля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Здание по адресу ул. Калинина, 13 является ценным градоформирующим объектом Казани, поэтому за его снос полагается административный штраф в 1 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

«Здание, расположенное по адресу Калинина, 13 является предметом охраны исторического поселения г.Казань, ИЦГФО (исторически ценный градоформирующий объект). За снос подобного объекта налагается административный штраф в размере 1 млн рублей», — говорится в сообщении.

Накануне в анонимных Telegram-каналах появилась информация о возможном сносе здания. Горожане хотели создать инициативную группу и обратиться в Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия. В ведомстве поспешили успокоить неравнодушных казанцев.

«Снос данного объекта запрещен, как и видоизменение его облика. Здание в реставрации не нуждается. Сведениями о сносе здания Комитет не располагает», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что охране подлежат стилистические особенности решения исторических фасадов, формирующих общественные городские пространства; конфигурации крыш, исторические материалы отделки фасадов и материал кровли.

Ранее помощник Президента РТ Олеся Балтусова рассказала, что обеспокоенные горожане рассказали ей о ситуации со зданием на ул. Калинина. Она опровергла информацию о сносе дома на странице в Facebook.

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