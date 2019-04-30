Объявлен в розыск и заочно арестован челнинец, примкнувший в Сирии к террористам

(Набережные Челны, 30 апреля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах заочно арестовали и объявили в международный розыск сторонника радикального ислама, сообщает городской суд.

По данным правоохранительных органов, в апреле прошлого года Мингалеев вылетел из Казани в Стамбул, оттуда – в Сирию. Там Мингалеев вступил в структурное подразделение запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра». Челнинец с оружием в руках принимал участие в вооруженных столкновениях на территории страны, воевал против официальных сирийских войск и совершал диверсионно-террористические акты.

За эти деяния в апреле 2019 года Мингалеев был объявлен в международный розыск. Кроме того, в суд было направлено ходайство об аресте челнинца, которое рассматривалось без обвиняемого. В итоге суд заочно арестовал Мингалеева сроком на два месяца.

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