Казанский врач: Долгое пребывание на солнце приводит к развитию красной волчанки

(Казань, 30 апреля, «Татар-информ»). Излишнее пребывание на солнце приводит к развитию красной волчанки. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщила руководитель Центра ревматических заболеваний и остеопороза городской клинической больницы № 7 Казани Равия Мухина.

«Излишнее пребывание на солнце может привести к впервые появившейся или к обострению системной красной волчанки. Такой диагноз у нас впервые был поставлен в 1958 году», – объяснила спикер.

«Это заболевание аутоиммунное, при котором свои клетки начинают работать против самого организма. Поэтому нужно носить шляпы и рубашки с длинными рукавами, а также пользоваться солнцезащитными кремами. Заболевание чаще поражает молодых девушек», – рассказала врач.

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