В Татарстане новую денежную выплату Путина ко Дню Победы получит 1481 человек

(Казань, 30 апреля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане новую ежегодную денежную выплату, предусмотренную отдельным категориям граждан ко Дню Победы, получит 1481 человек. Об этом сегодня на брифинге в Кабмине РТ сообщила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

«В Татарстане попадает под действие новой ежегодной денежной выплаты 1481 человек. Выплаты будут производиться по линии Пенсионного фонда РФ», – рассказала спикер.

Эльмира Зарипова напомнила, что 24 апреля Президент России Владимир Путин подписал указ № 186 «О ежегодной денежной выплате некоторым категориям граждан ко Дню Победы». «Согласно этому указу, отдавая дань глубокого уважения ветеранам Великой Отечественной войны, с 2019 года вводится новая выплата. Она касается непосредственно участников боевых событий, партизанского, противофашистского движений», – отметила министр.

По ее словам, средства будут выплачиваться не только тем, кто проживает на территории России, но и в Латвии, Литве, Эстонии.

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