Глава МЧС Татарстана поздравил коллектив и ветеранов с 370-летием пожарной охраны России

(Казань, 30 апреля, «Татар-информ»). Глава МЧС Татарстана Рафис Хабибуллин поздравил коллектив и ветеранов с Днем пожарной охраны России, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Примите мои самые искренние поздравления с 370-летием пожарной охраны РФ. 30 апреля 1649 года царь Алексей Романов подписал «Наказ о Градском благочинии» – первый официальный документ о создании профессиональной пожарной охраны», – рассказал Хабибуллин.

Глава МЧС Татарстана отметил, что в течение множества лет при поддержке Президента Татарстана, Госсовета и Правительства РТ ведется огромная работа по совершенствованию системы предупреждения пожаров, внедрению технологий и современной техники.

Проведенные работы помогли обеспечить прикрытие населения и территории республики на 100 процентов, а также улучшить показатели реагирования на возникновение пожара. За прошлый год огнеборцы реагировали на возгорания 3249 раз, спасли из пламени 377 человек, а также 4078 раз выезжали на ДТП.

Хабибуллин уточнил, что сегодня пожарная охрана республики является важной составляющей для обеспечения безопасности на крупных международных мероприятиях, таких как ЧМ по футболу FIFA 2018.

«Дорогие ветераны, хочу выразить сердечную благодарность и признательность за Ваш опыт, который является источником мастерства для молодёжи, примером безграничной преданности делу борьбы с пожарами. В этот праздничный день желаю всему многотысячному коллективу и нашим ветеранам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, успехов в службе и труде, роста профессионального мастерства», – подытожил свое поздравление глава МЧС Татарстана.

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