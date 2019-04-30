Брейк-данс головного мозга: танцы, граффити и мировые рекорды в Казани

(Казань, 30 апреля, «Татар-информ»). В прошедшие выходные, с 26 по 28 апреля, в Казани прошел 11-й Международный турнир по брейк-дансу и стрит-арту COMBONATION, который собрал в столице республики около 800 спортсменов и художников из Франции, Германии, Испании, Швеции, Бельгии, Голландии, Венесуэлы, Индии, Китая и других стран.

Брейк-данс как танцевальный стиль официально внесен в список олимпийских видов спорта и заявлен на Олимпийские игры 2024 года во Франции. На последней юношеской олимпиаде победителем стал участник из России (Воронеж), а дважды чемпион мира по брейк-дансу Александр Шаталов живет в Казани.

Одним из ключевых событий турнира стал мировой рекорд. 28 апреля около 100 спортсменов выполнили танцевальное движение handhop (прыжок на одной руке) на крыше Центра семьи «Казан».

Генеральным спонсором турнира стал ЖК «Мой Ритм», флагманский проект группы компаний «АК БАРС Девелопмент».

«С Сашей Шаталовым мы встретились незадолго до старта турнира. Он поделился своими планами по мировому рекорду, и мы буквально загорелись этой идей. Тем более, мы не так давно презентовали наш новый проект, комплекс “Мой Ритм”, который как раз по позиционированию отлично вливается в тему турнира. Мы позиционируем этот комплекс, как пространство для активных, ритмичных жителей города. Которые всегда находятся в движении, но в тоже время ценят домашний уют и свой дом. Брейк-данс и стрит-арт — отличная возможность для нас познакомить жителей Казани с идеей и концепцией комплекса», — рассказала директор «АК БАРС Недвижимость» Елена Стрюкова.

«Весь процесс со стороны выглядел очень масштабно и эффектно. Женихи, невесты в пышных платьях, туристы — люди шли на музыку, всем было интересно что же происходит. Сейчас мы в ожидании, видео направлено на рассмотрение комиссии в Книгу рекордов Гинесса. Уверена, что все получится и мы войдем в историю!» — поделилась она.

«Еще в рамках турнира лучшие граффисты со всего мира в едином порыве JAM-сессии всего за несколько часов разрисовали 50 метров забора строительной площадки ЖК “Мой Ритм”. А в ЖК “Солнечный город”, внутри большого комплекса, появились слова “Добро” и “Любовь” — настоящий арт-объект. Мы ожидаем, что это граффити станет Instagram-бомбой не только для жителей комплекса, но и всех казанцев», — отметила Стрюкова.

Партнерский материал

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