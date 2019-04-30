Татар-информ

30 апреля 2019, 13:46

Общество

Участники сбора «Союз – Наследники Победы» в этом году будут обучаться геологии

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Общество

Участники сбора «Союз – Наследники Победы» в этом году будут обучаться геологии

Фото: Султан Исхаков

Юношей и девушек помимо физических игр и школ выживания ждут в Казани образовательные мероприятия различного толка.

(Казань, 30 апреля, «Татар-информ», Рамис Габасов). Участники всероссийского молодежно-образовательного сбора военно-спортивных организаций и кадетских корпусов «Союз-2019 – Наследники Победы» в Казани будут обучаться геологии. Вести занятия будет геолог из Кыргызстана – специалист по добыче драгоценных металлов, рассказал на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» руководитель координационного комитета мероприятия Олег Баканач.

По словам спикера, юношей и девушек в столице Татарстана помимо физических игр и школ выживания ждут образовательные мероприятия различного толка – от лекций по медицине до мастер-классов олимпийских чемпионов и продюсеров российского кинематографа.

Впервые в Казань приедут команды из Санкт-Петербурга, Калининграда и Мурманска, добавил Баканач. «Сбор уникален. Аналогов подобных мероприятий ни в России, ни на постсоветском пространстве просто нет. Мы не ограничиваемся физической подготовкой и ведем большой пласт образовательной работы, чтобы детей максимально развивать по всем направлениям», – подчеркнул руководитель координационного комитета.

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«Все, что происходит на сборе, вписывается в рамки военно-патриотического воспитания. Сейчас проходит всероссийский сбор, но на международных соревнованиях в командах специально объединяют участников из разных стран. Они должны понимать, как их деды и прадеды, несмотря на языковой барьер, выиграли Великую Отечественную войну», – заметил в свою очередь представитель международной судейской коллегии сборов Виталий Восканян.

Казань уже в шестой раз принимает всероссийский молодежный образовательный сбор военно-спортивных организаций и кадетских корпусов «Союз – Наследники Победы». Мероприятие, которое проходит в лагере «Байтик», собрало 41 команду со всей России.

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