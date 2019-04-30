В Горкинско-Ометьевском лесу выступят более 20 оркестров с песнями военных лет

(Казань, 30 апреля, «Татар-информ»). В преддверии Дня Победы в Горкинско-Ометьевском лесу в воскресенье, 5 мая, состоится ежегодный музыкальный фестиваль «Музыка Победы», сообщает Дирекция скверов и парков Казани.

Более 20 музыкальных, духовых и инструментальных коллективов со всего Татарстана выступят на сцене парка с песнями военных лет. Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры РТ. Начнется мероприятие ровно в полдень.

В этот же день в 19 часов в контейнерном центре CUBE выступит поэтесса Динара Расулева. Она родилась в Казани, много лет писала стихи, но как поэт состоялась только после переезда в Германию. Последние несколько лет Динара выступает на поэтических чтениях и слэмах в Берлине, Франкфурте-на-Майне, Кельне, Нюрнберге, Токио, Москве.

Накануне, 4 мая, в 11 часов в этом же парке откроется «Общественный огород» – большой экологический проект Дирекции парков и скверов Казани и магазина «Леруа Мерлен». Все желающие могут бесплатно высадить свои цветы и растения на огороде, главное правило – не забрасывать свои грядки в течение всего лета.

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