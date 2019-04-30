Мухаметшин: Татарстану нужны рабочие кадры, которые смогут воплотить задумки инженеров

(Казань, 30 апреля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Татарстану нужны подготовленные рабочие кадры, которые будут стоять у станков и претворять в жизнь идеи инженеров. Об этом сказал председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин во время экскурсии по ресурсному центру в Казани.

«Кроме профессиональных инженеров нужны подготовленные рабочие кадры, которые непосредственно стоят у современных станков. Люди, которые смогли бы воплощать в жизнь задумки инженеров и ученых», — сказал Фарид Мухаметшин.

Образовательные учреждения, где готовят представителей рабочих профессий, должны работать в связке с предприятиями республики, отметил он. Для этого в Татарстане созданы ресурсные центры.

«На базе 31 из 91 учреждений [средне-профессионального образования] созданы ресурсные центры. Ресурсный центр — это симбиоз базового предприятия, образовательного учреждения. Здесь важна не столько финансовая помощь базового предприятия, сколько шефство. Студенты должны там проходить практику, за ними должны быть закреплены наставники, чтобы ребята понимали, куда они пойдут завтра работать, а руководители предприятий знали, кто к ним придет», — сказал присутствовавший на встрече министр образования Татарстана Рафис Бурганов.

Почетные гости посетили лаборатории ресурсного центра, где по стандартам WorldSkills готовят кадры для авиа- и машиностроения. Директор колледжа Ирек Залалов отметил, что базовые предприятия находятся в шаговой доступности — Казанский авиационный завод им. Горбунова, Казанский вертолетный завод и Казанское моторостроительное производственное объединение.

Мухаметшин и Бурганов пообщались со студентами, которые отрабатывали полученные знания по гидравлике и автоматике в лабораториях колледжа. Председатель Госсовета РТ поинтересовался у директора колледжа, бывают ли учащиеся на предприятиях.

«Одна из основных специальностей — технология машиностроения. Они как будущие технологи должны уметь разработать сварочный процесс. Они применяют свои навыки в 43-м цеху авиационного завода при прохождении практики», — ответил Залалов. Он добавил, что студенты практикуются на аналогах оборудования, которое применяется на КМПО, КВЗ и КАЗ им. Горбунова.

На встрече со студентами Мухаметшин вспомнил, что сам начинал трудовую деятельность с рабочей специальности. В 15 лет он был токарем на Миннибаевском газобензиновом заводе в Альметьевске.

Экскурсия по ресурсному центру завершилась в местном музее. Он появился в 2002 году, когда колледж праздновал 70-летие. Председателю Госсовета РТ рассказали о знаменитых выпускниках учреждения, среди которых — гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин и гендиректор КМПО Александр Павлов.

«В Татарстане внимание к рабочим профессиям в последние годы возросло. Такие специализированные колледжи играют исключительно важную роль в подготовке профессиональных рабочих кадров в нашей промышленно емкой республике», — заключил Фарид Мухаметшин.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.