(Казань, 30 апреля, «Татар-информ», Виктория Елфимова). Открытый урок английского языка состоялся в женской гимназии-интернате № 4 Кировского района Казани для учениц 9 «А» класса в рамках программы «Одна школа — одна страна». Урок провела преподаватель по английскому языку Гульшат Гашигуллина.

Учащиеся рассказали, как знание языка поможет им наладить контакт с делегацией из Испании, которая планирует приехать в школу в августе во время мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам «WorldSkills».

«У нас достаточный уровень английского языка. Мы спокойно сможем контактировать с делегацией, помогать. Также их визит — это хорошая возможность показать им нашу культуру», — сказала корреспонденту ИА «Татар-информ» Настя Хохлова.

Аниса Зигангараева уверена, что занятия английским на тему WorldSkills необходимы, особенно потому, что чемпионат дает возможность попробовать себя в разных профессиях и выбрать ту, к которой будет лежать душа.

«На WorldSkills каждый человек может показать на что он способен. Когда человек заинтересован в своей профессии, он делает свою работу на высшем уровне. Мы углубленно изучаем языки, и я буду рада пообщаться с делегатами и помочь им, когда они приедут в нашу школу», — поделилась Аниса.

В ходе экскурсии корреспонденту ИА «Татар-информ» показали тюбетейки, которые ученицы сшили для делегатов. Также для гостей из Испании ученики хотят приготовить национальные блюда и провести мастер-классы для обмена опытом.

В рамках проекта «Одна школа — одна страна» за каждой из отобранных школ закрепляется одна или две страны-участницы чемпионата. Гимназия № 4 примет у себя делегацию из Испании.

Директор гимназии Тагир Гиззатуллин рассказал, что школу посетила сотрудница Министерства просвещения Испании. Гостью встретили с чак-чаком, поприветствовали ее на нескольких языках, в том числе и на испанском.

«В рамках ее визита состоялся открытый урок на тему WorldSkills, а также мы примерно наметили программу встречи в августе. У нас уже есть похожий опыт. Мы встречали американских студентов. Этот опыт мы будем использовать. Возможно, проведем экскурсию по гимназии, мастер-классы по приготовлению национальных блюд. Может быть попросим их дать мастер-класс по испанским рабочим профессиям», — сказал директор.

Более 50 школ Казани и Зеленодольска участвуют в программе «Одна школа — одна страна» в рамках чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019. Проект нацелен на объединение чемпионов различных компетенций с учениками школ РТ.

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