Миляуша Айтуганова объяснила причину показа на КМФМК фильма с нецензурной лексикой

(Казань, 30 апреля, «Татар-информ», Рузиля Мухаметова). Исполнительный директор Казанского международного фестиваля мусульманского кино Миляуша Айтуганова объяснила причину демонстрации в рамках фестиваля фильма с содержанием нецензурной лексики. Вопрос был затронут в ходе встречи с актером Андреем Мерзликиным.

Один из участников встречи заявил, что был вынужден покинуть зал во время фильма из-за звучавшей в нем нецензурной лексики, и поинтересовался, как Мерзликин относится к таким фильмам.

На вопрос зрителя в конце встречи ответила Миляуша Айтуганова. «Речь идет о казахстанском фильме “Тренинг личностного роста”. Этот фильм удостоен Гран-при Московского кинофестиваля. К нам попадают и такие фильмы. По критериям нашего кинофестиваля, он не был включен в основную программу. Его решили показать вне конкурса. Потому что это история о заблудших людях», — сказала она.

По мнению Айтугановой, если бы зритель досмотрел фильм до конца, он смог бы понять, почему режиссер пошел на этот шаг. «Это в том числе сделано и для устрашения людей», — считает она.

Режиссер и сценарист фильма «Тренинг личностного роста» — Фархат Шарипов. Фильм показан в программе «Россия — исламский мир» КМФМК-2019.

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