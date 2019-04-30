(Казань, 30 апреля, «Татар-информ»). Жители Казани сняли на видео «Мазду», под которой провалился асфальт. Видеозаписями поделились пользователи социальных сетей.
На кадрах видно, что под припаркованной иномаркой в асфальте образовалась яма, в которую автомобиль ушел наполовину.
«Инцидент произошел напротив дома № 26 на Чистопольской улице. На месте работают специалисты дорожного надзора, материалом занимается участковый уполномоченный полиции», – рассказал агентству командир полка ДПС Казани Михаил Савин.