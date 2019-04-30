Новый автобус Казань – Тюлячи начнет курсировать с 1 мая

(Казань, 30 апреля, «Татар-информ»). С 1 мая начнет курсировать новый автобус Казань — Тюлячи. Автобус маршрута № 134 будет отправляться каждый день со станции автовокзала «Восточный», сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Отправление автобуса назначено на 18 часов. По выходным, в субботу и воскресенье, в Тюлячи предусмотрены дополнительные рейсы, которые стартуют в 15 часов.

Из села Тюлячи автобус отправится в 6 часов утра, по субботам и воскресеньям дополнительный рейс стартует в 16.30.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.