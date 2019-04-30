Элвин Грей поддержит экспериментальный проект для годовалых детей нижнекамского детсада

(Казань, 30 апреля, «Татар-информ»). Детский сад № 17 Нижнекамска запускает экспериментальный проект, в котором примут участие воспитанники самого младшего возраста. Популярный певец Элвин Грей даст благотворительный концерт в поддержку данного начинания, передает «НТР 24».





По словам начальника Управления дошкольного образования исполкома Нижнекамского района Светланы Адриановой, в учреждении будет организована ясельная группа для детей от шести месяцев до одного года, а их воспитателями станут педагоги, имеющие медицинское образование.





С учетом возраста детей, для которых создается экспериментальная ясельная группа, помещение необходимо оборудовать специфической мебелью и игрушками, манежами, ходунками, прыгунками и развивающими комплектами.



Руководство детского сада привлекло к поиску источников финансирования инициативную группу «Добрые сердца». Цель активистов собрать 500 тыс. рублей, которые пойдут на покупку всего необходимого оборудования.

Элвин Грей также согласился принять участие в акции. Выступление поп-звезды состоится 5 мая в Доме народного творчества. Начало в 18:30.

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