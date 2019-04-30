Нацмузею Татарстана полицейские вручили кинжал германских отрядов, изъятый у гражданина США

(Казань, 30 апреля, «Татар-информ», Елена Саляхова). Сегодня сотрудники Казанского линейного управления МВД России на транспорте передали Национальному музею Татарстана кинжал германских отрядов, который был изготовлен в 1933 году по приказу Гитлера.

Как оказалось, в годы Великой Отечественной Войны кинжал попал в руки советскому солдату. Как именно это произошло, экспертам еще предстоит выяснить.

«Данный кинжал оказался у ветерана ВОВ Владимира Макарова. Он прошел всю войну, был награжден орденом “Красной звезды”, в том числе и за взятие Берлина. В связи с тем, что ветеран скончался в 1986 году, этот кинжал перешел к его родственникам, которые в период 90-х покинули Россию и уехали в США, а кинжал так и остался в Казани», – рассказала старший следователь Казанского ЛУ МВД России на транспорте Юлия Задорожная.

Спустя тридцать лет внук ветерана попросил свою родственницу перевезти кинжал в США. По словам Задорожной, он решил, что оружие является семейной ценностью, и хотел оставить его в наследство своим детям. Когда на казанском железнодорожном вокзале сотрудники ЛУ МВД осматривали вещи женщины, они обнаружили кинжал. Оружие изъяли, а женщину привлекли к административной ответственности и оштрафовали за его незаконную перевозку.

«После изъятия была назначена экспертиза. Специалисты выяснили, что кинжал принадлежал германским штурмовым отрядам, использовался с 1933 года. По заключениям экспертов, это старинное оружие является культурной ценностью. В мире всего несколько таких кинжалов, один из которых теперь у нас», – сказала Юлия Задорожная.

Несмотря на то, что кинжалу больше 80 лет, он хорошо сохранился. Сотрудники национального музея были приятно удивлены, когда увидели, что на нем остались надписи и эмблемы фашистских времен.

«Экспонат действительно в хорошем состоянии. Обычно, когда такие кинжалы попадали в руки советских солдат, чтобы не вызвать никаких подозрений, они стирали все надписи и свастику. В данном случае сохранился орел, свастика и надпись на немецком языке “Все для Германии”», – сказал младший научный сотрудник национального музея Татарстана Николай Кукаркин.

В будущем кинжал можно будет увидеть среди оружейных экспонатов в Национальном музее Татарстана.





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