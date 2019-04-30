(Казань, 30 апреля, «Татар-информ»). Из школы на Амирхана в Казани из-за короткого замыкания эвакуировали тысячу человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Сегодня на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что в школе № 132 произошло короткое замыкание светильника в спортзале. На место выехали силы и средства по рангу № 2», – рассказали в МЧС.

Еще до появления пожарных из здания вышли тысяча человек, из них 899 учащихся.

В результате инцидента никто не пострадал, пожара не было.

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