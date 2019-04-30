Росгвардейцы задержали жителя Казани, который ударил ножом соседа по общежитию

(Казань, 30 апреля, «Татар-информ»). Росгвардейцы задержали жителя Казани, который ударил соседа по общежитию ножом, сообщили в пресс-службе Росгвардии по РТ.

«В Московском районе Казани патрульные после полуночи получили информацию, что в общежитии на Обнорского мужчина ранил ножом соседа. Росгвардейцы прибыли на место, где задержали 54-летнего местного жителя», – рассказали в силовом ведомстве.

Как выяснилось, мужчины выпивали вместе и поссорились. В какой-то момент один схватился за нож и ударил 39-летнего оппонента им в живот.

Пострадавший доставлен в больницу, а в отношении задержанного возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью.

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