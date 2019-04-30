Татар-информ

30 апреля 2019, 11:30

Экономика и финансы

ВТБ развивает сотрудничество с ГК «Росатом»

Экономика и финансы

ВТБ развивает сотрудничество с ГК «Росатом»

ВТБ предоставляет весь комплекс банковских услуг, традиционно поддерживая как внутрироссийские, так и международные проекты группы.

(Казань, 30 апреля, «Татар-информ»). Банк ВТБ предоставил АО «Атомстройэкспорт» (АО АСЭ), входящей в Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом», финансирование на сумму 244,1 млн евро.

Банк ВТБ длительное время плодотворно сотрудничает с компаниями, входящими в периметр госкорпорации «Росатом», и предоставляет весь комплекс банковских услуг, традиционно поддерживая как внутрироссийские, так и международные проекты группы.

Заместитель президента — председателя правления банка ВТБ, Валерий Лукьяненко подчеркнул: «Многолетнее сотрудничество и знание потребностей атомной отрасли позволяют Банку ВТБ участвовать в финансировании самых разных проектов предприятий госкорпорации “Росатом”, вне зависимости от их сложности. Дополнительным преимуществом является разветвленная международная сеть присутствия группы ВТБ, что позволяет эффективно поддерживать компетенции госкорпорации “Росатом” как в России, так и за рубежом».

«Банк ВТБ и АО АСЭ связывает многолетнее взаимовыгодное сотрудничество, за время которого ВТБ проявил себя как надежный партнер, всегда готовый поддержать АО АСЭ при реализации его проектов в любых точках земного шара. АО АСЭ надеется на дальнейшее развитие этого плодотворного сотрудничества», — отметил старший вице-президент по корпоративным функциям АО ИК «АСЭ» Н. Г. Подоров.

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