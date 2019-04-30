Оксана Романова

30 апреля 2019, 11:36

Общество

На улице Баумана демонтирована скульптура Кота Казанского – ради переноса на исходное место

Рекомендуем

Общество

На улице Баумана демонтирована скульптура Кота Казанского – ради переноса на исходное место

Фото: Шамиль Вагин

Как напомнили в Союзе дизайнеров, памятник казанским крысоловам проектировался изначально для восходящей от перекрестка Баумана – Мусы Джалиля улицы.

(Казань, 30 апреля, «Татар-информ», Оксана Романова). Сегодня в Казани на пешеходно-туристической улице Баумана была демонтирована скульптура Кота Казанского. Как сообщил «Татар-информ» представитель подрядной организации, выполнявшей работы, монумент вернули на прежнее место — восходящую улицу от перекрестка Баумана и Мусы Джалиля.

«Именно это расположение изначально, когда установка этой скульптуры согласовывалась на градсовете, была определена для скульптуры. Ее автор Игорь Башмаков (также создавший городские часы на улице Баумана со стороны ТЦ “Кольцо”, фонтан “Лягушки”, шара у высотного корпуса КФУ — прим. Т-и) создавал Кота Казанского именно для этого места. Союз дизайнеров обратился к исполкому Казани, Управлению архитектуры и градостроительства города с письмом, чтобы памятник-символ вернули туда, где он изначально в свое время и был установлен», — пояснил «Татар-информ» Шамиль Вагин.

Он также напомнил, что с «авторского» места кота «согнали» на время реконструкции расположенной рядом гостиницы «Казань». В достаточно узком пространстве было необходимо обеспечить доступ к зданию строительной спецтехники. Когда реконструкция завершилась, скульптуру, однако, на место не вернули. Несколько лет она продолжала стоять непосредственно на пешеходной улице Баумана, а место Кота Казанского при этом успел занять киоск.

Место установки памятников, ландшафт, для которого они изначально создаются, как ранее объяснял «Татар-информ» относительно памятника Муллануру Вахитову на холме возле ТЦ «Кольцо» и здания КФЭИ, являются частью авторской идеи и не могут быть изменены без согласия создателя или его наследников.

Образ Кота Казанского, напомним, символичен для столицы Татарстана тем, что связан с реальной историей города. Именно отсюда по указу императрицы Елизаветы в свое время в Санкт-Петербург были доставлены 30 котов-крысоловов для охраны от грызунов Зимнего дворца. По сей день их потомки состоят на службе «Эрмитажа».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Татарским ветеранам Москвы устроили праздничный обед, концерт с участием звезд и телемост

Новости дня
12:24
Первые поставки молочной продукции из России в Китай ожидаются в третьем квартале 2019 года

За январь – март текущего года производство молока в России увеличилось на 3,3%.

12:23
Национальному музею Татарстана вручили кинжал германских отрядов, изъятый у гражданина США

Кинжал, который в 1933 году был изготовлен по приказу Гитлера для германских штурмовых отрядов, признан экспертами культурной ценностью.

12:08
Кадры нацпроекта по производительности труда из 5 регионов РФ прошли обучение в Татарстане

На татарстанском «Вакууммаше» в рамках нацпроекта идет совершенствование организационных процессов для повышения его производительности труда на 30%.

12:03
Из школы на Амирхана в Казани из-за короткого замыкания эвакуировали тысячу человек

Инцидент произошел в школе № 132.

11:52
В российском прокате премьерный показ «Мстители: Финал» побил рекорд по кассовым сборам

В день премьеры блокбастер «Мстители: Финал» собрал более 400 млн рублей и стал лидером проката.

11:51
Росгвардейцы задержали жителя Казани, который ударил ножом соседа по общежитию

Ссора между мужчинами произошла в доме на улице Обнорского.

11:36
На улице Баумана демонтирована скульптура Кота Казанского – ради переноса на исходное место

Как напомнили в Союзе дизайнеров, памятник казанским крысоловам проектировался изначально для восходящей от перекрестка Баумана – Мусы Джалиля улицы.

11:30
ВТБ развивает сотрудничество с ГК «Росатом»
11:28
Татаро-башкирский Сабантуй в Москве пройдет 6 июля

Мероприятие состоится в музее-заповеднике Коломенское.

11:18
В Кощаково Пестречинского района открылась новая врачебная амбулатория

В Пестречинском районе РТ за семь лет построено 14 новых медицинских учреждений.

11:02
В течение месяца Рамадан в 34 мечетях Казани ежедневно будут проходить ифтары

ДУМ РТ опубликовал список мечетей Татарстана, в которых в течение месяца поста будут накрывать столы для нуждающихся.

10:48
Казанцев приглашают к участию в пешеходном квесте «Час до Победы»

Участники в командах от 2 до 5 человек будут решать разнообразные задания, чтобы узнать о вкладе столицы Татарстана в достижение победы.

10:34
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору мяса для шашлыка
10:20
Татарским ветеранам Москвы устроили праздничный обед, концерт с участием звезд и телемост

В Татарском культурном центре Москвы поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Великой Победы.

10:00
Рустам Минниханов поручил построить новую школу на месте сгоревшей в Актанышском районе

Президент Татарстана поручил проверить пожарную безопасность во всех школах и детсадах республики.

09:50
В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция на тему «Казанский марафон-2019»

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

09:44
Камаловский спектакль «И это жизнь?» примет участие сразу в четырех международных фестивалях

Фестивальную историю спектакля-номинанта премии «Золотая маска» откроет VII Международный фестиваль тюркоязычных театров «Туганлык» в Уфе.

09:30
В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция о профилактике дачного травматизма

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

09:10
В «Татар-информ» пройдет пресс-конференция о молодежном сборе «СОЮЗ — 2019 — Наследники Победы»

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

09:00
В июне Госсовет РТ рассмотрит бюджет республиканской программы по охране культурного наследия

Концепция программы сверстана, остается только вопрос с финансированием, сказал глава Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

08:42
Пожар случился ночью в здании школы в деревне Чуганак Актанышского района РТ

В пожаре никто не пострадал, однако здание после случившегося для обучения детей непригодно.

08:30
Первый в России «Цифровой перекресток» откроют в июне возле казанской «Чаши»

На реализацию проекта потратят 2,8 млн рублей, годовое обслуживание составит около 150 тыс. рублей.

08:10
Мергасовский дом переведут из жилого фонда в нежилой и будут предлагать инвесторам за 1 рубль

Памятник архитектуры, который пока находится в аварийном состоянии, может привлечь инвестора за счет выгодного расположения в центре Казани.

08:00
В 2019 году 53 молодые семьи из Татарстана получат субсидии на покупку жилья

Более 7,8 тысяч татарстанских семей уже получили господдержку и приобрели жилье.

07:51
Предпринимателей РТ приглашают пройти опрос по мерам господдержки

Субъектам малого и среднего бизнеса предлагается оценить достаточность мер поддержки.

События