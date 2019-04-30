На улице Баумана демонтирована скульптура Кота Казанского – ради переноса на исходное место

(Казань, 30 апреля, «Татар-информ», Оксана Романова). Сегодня в Казани на пешеходно-туристической улице Баумана была демонтирована скульптура Кота Казанского. Как сообщил «Татар-информ» представитель подрядной организации, выполнявшей работы, монумент вернули на прежнее место — восходящую улицу от перекрестка Баумана и Мусы Джалиля.

«Именно это расположение изначально, когда установка этой скульптуры согласовывалась на градсовете, была определена для скульптуры. Ее автор Игорь Башмаков (также создавший городские часы на улице Баумана со стороны ТЦ “Кольцо”, фонтан “Лягушки”, шара у высотного корпуса КФУ — прим. Т-и) создавал Кота Казанского именно для этого места. Союз дизайнеров обратился к исполкому Казани, Управлению архитектуры и градостроительства города с письмом, чтобы памятник-символ вернули туда, где он изначально в свое время и был установлен», — пояснил «Татар-информ» Шамиль Вагин.

Он также напомнил, что с «авторского» места кота «согнали» на время реконструкции расположенной рядом гостиницы «Казань». В достаточно узком пространстве было необходимо обеспечить доступ к зданию строительной спецтехники. Когда реконструкция завершилась, скульптуру, однако, на место не вернули. Несколько лет она продолжала стоять непосредственно на пешеходной улице Баумана, а место Кота Казанского при этом успел занять киоск.

Место установки памятников, ландшафт, для которого они изначально создаются, как ранее объяснял «Татар-информ» относительно памятника Муллануру Вахитову на холме возле ТЦ «Кольцо» и здания КФЭИ, являются частью авторской идеи и не могут быть изменены без согласия создателя или его наследников.

Образ Кота Казанского, напомним, символичен для столицы Татарстана тем, что связан с реальной историей города. Именно отсюда по указу императрицы Елизаветы в свое время в Санкт-Петербург были доставлены 30 котов-крысоловов для охраны от грызунов Зимнего дворца. По сей день их потомки состоят на службе «Эрмитажа».

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