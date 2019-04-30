В нижнекамском гипермаркете ветераны устроили вокальный флешмоб

(Казань, 30 апреля, «Татар-информ»). Посетители одного из нижнекамских гипермаркетов стали свидетелями вокального флешмоба. Его устроили участники народного хора ветеранов войны и труда «Надежда», сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района.

Певцы исполнили «Плясовую» и «Пчелочку златую», чем привели зрителей в восторг. Посетители торгового центра снимали происходящее на мобильные телефоны и громко аплодировали.

«Ветераны провели флешмоб в рамках рекламной кампании предстоящего концерта в Доме народного творчества», – отмечается в сообщении.

Отчетное выступление ветеранов хора «Надежда» состоится 14 мая в 18.30.

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