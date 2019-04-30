Татаро-башкирский Сабантуй в Москве пройдет 6 июля

(Казань, 30 апреля, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). Традиционный татаро-башкирский праздник «Сабантуй» в Москве начнется 6 июля. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал главный редактор газеты «АТОМ» и представитель Татарской национально-культурной автономии Москвы Ильдар Мухамеджанов.

«Мероприятие продлится два дня. Сабантуй пройдет 6 июля в Коломенском, а 7 июля на московском ипподроме пройдут скачки на приз Сабантуя», — сообщил Мухамеджанов.

Концепция празднования в этом году — это «Путешествие по Сабантую», что позволит гостям праздника всесторонне погрузиться в его атмосферу. Так, участники смогут исследовать многочисленные «районы»: народный, где будут представлены традиционные игры и промыслы, детский и молодежный с молодыми исполнителями и пространством для общения, а также татарскую и башкирскую деревни с их национальным колоритом, отметил собеседник агентства.

Кроме того, будут работать многочисленные спортивные площадки, где будет представлена не только традиционная татаро-башкирская борьба «корэш», но и гребная регата, командные виды спорта, забеги и другие активные занятия.

Традиционно на сцене Сабантуя выступят песенные и танцевальные коллективы из Башкортостана и Татарстана, а также популярные артисты, которые исполнят и старинные народные мелодии и современные ритмы.

Все гости праздника смогут отведать аутентичные блюда национальных кухонь тюркских народов.

По словам Мухамеджанова, в этом году планируется сделать акцент на 100-летие образования Башкирской автономной республики.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.