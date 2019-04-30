(Казань, 30 апреля, «Татар-информ»). Первые поставки молочной продукции из России в Китай ожидаются в третьем квартале 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза РФ.

По прогнозам министерства, в стране в текущем году производство молока вырастет до 31,1 млн тонн и составит 101,6% к уровню 2018 года. Положительная динамика развития отечественной молочной отрасли позволяет поставлять молоко на внешние рынки.

Так, согласно информации Минсельхоза России, список из 23 российских производителей, получивших право поставлять молочную продукцию в Китай, опубликован на официальном сайте Главного таможенного управления КНР.

С учетом того, что ранее такое разрешение было получено в отношении 10 российских производителей, на данный момент молочную продукцию на китайский рынок могут экспортировать уже 33 отечественных компании. «Первые поставки ожидаются в третьем квартале 2019 года», – уточняет пресс-служба Минсельхоза России.

По данным ведомства, в первом квартале 2019 года в стране увеличились объемы производства молока. За январь – март текущего года в сельскохозяйственных организациях произведено 4 млн 40,1 тыс. тонн молока, что на 127,9 тыс. тонн или на 3,3% превышает показатель за аналогичный период минувшего года.

В числе регионов, где обеспечен наибольший прирост валового надоя в сельхозорганизациях за первый квартал этого года, Воронежская (+26,6 тыс. тонн или 17,4%), Белгородская (+17,4 тыс. тонн или 15,7%), Калужская (+13,4 тыс. тонн или 19,1%), Кировская (+12,0 тыс. тонн или 7,8%), Тюменская области (+8,7 тыс. тонн или 11,2%).

Как сообщили ИА «Татар-информ» в Минсельхозпроде РТ, молочное животноводство успешно развивается и в республике.

«Татарстан занимает первое место по объемам производства и реализации молока среди регионов Российской Федерации. Сегодня на долю республики приходится около 7,5% товарного молока, реализуемого в стране», – сообщил начальник отдела развития отраслей животноводства Минсельхозпрода РТ Сирень Нигматзянов.

По его словам, в первом квартале 2019 года валовой надой в сельхозформированиях республики вырос по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 3% и составил 317,9 тыс. тонн молока.

По данным на 30 апреля, валовой суточный надой в сельхозформированиях республики составляет 3 тыс. 718,5 тонны, это превышает показатель на аналогичную дату прошлого года на 145,8 тонны или на 4,1%, добавил Сирень Нигматзянов.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.