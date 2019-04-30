В российском прокате премьерный показ «Мстители: Финал» побил рекорд по кассовым сборам

(Казань, 30 апреля, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). Премьерный показ фильма «Мстители: Финал» в российских кинотеатрах побил рекорд по кассовым сборам, собрав более 400 млн рублей. Информация указана на сайте государственной системы учёта продажи билетов в кино (ЕАИС).

«Сумма предпродажи составила более 302 тыс. рублей, а собранная сумма в день премьеры составила более 415 тыс. рублей», — говорится на сайте.

Также, согласно ЕАИС, более 98% зрителей пошли именно на фильм «Мстители: Финал». Премьерный показ фильма в российском прокате перенесли с 26 на 29 апреля.

Залы кинотеатров Казани в течение всего премьерного дня были практически заполнены, исключения составили только утренние премьеры. На дневные и вечерние сеансы множество билетов были проданы по предпродаже, поэтому в день премьеры купить билет не представлялось возможным.

«Все три зала на Мавлютова, 45 были практически «забиты», но в утреннее время пара мест оставалось. В вечернее прайм-время свободных мест не было. Отзывы о фильме хорошие, поэтому мы поставили как можно больше сеансов, чтобы все зрители успели сходить на «Мстители: Финал», — сказала сотрудник кинотеатра Алмаз Синема Сувар.

За вчерашний день общая посещаемость кинотеатра Алмаз Синема Гранд составила 2,3 тыс. человек, из них 2,1 тыс. приходили на «Мстители: Финал».

«В кинотеатре у нас 5 залов, 3,5 из которых были отданы под “Мстителей”. Три с половиной зала, означает, что в вечерние сеансы показывали исключительно “Финал”, а утренние сеансы были отданы под остальные фильмы», — рассказал представитель кинотеатра Алмаз Синема Гранд.

В Каро 6 Кольцо пришлось делать дополнительный вечерний сеанс.

«Вчера было много людей, все пять залов, в которых показывали “Мстителей: Финал” были полностью “забиты”. Пришлось делать дополнительный вечерний сеанс в шестом зале», — сообщила администратор кинотеатра Каро 6 Кольцо Ксения.

«Три зала у нас вчера показывали “Мстителей: Финал” и все были заполнены, то есть на утренние сеансы пришло не очень много людей, но днем и вечером были полные залы», — поделилась кассир кинотеатра Родина Ангелина.

Фильм о команде супергероев «Мстители: Финал» завершит события Саги Бесконечности и станет финальной частью противостояния против главного антагониста киновселенной Marvel — Таноса. Лента является продолжением таких фильмов, как «Мстители», «Мстители: Эра Альтрона» и «Мстители: Война бесконечности».

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