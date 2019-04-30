Кадры нацпроекта по производительности труда из 5 регионов РФ прошли обучение в Татарстане

(Казань, 30 апреля, «Татар-информ»). С 24 по 26 апреля эксперты Федерального центра компетенций в сфере производительности труда собрали на площадке татарстанского предприятия АО «Вакууммаш» тренеров по бережливому производству из пяти регионов. АО «Вакууммаш» участвует в нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости» с перспективой повышения производств на 30%. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«После передачи трех программ площадочного обучения специалисты региональных центров компетенций пройдут сертификацию и начнут самостоятельно проводить обучение на предприятиях-участниках национального проекта по повышению производительности труда предприятий», — рассказала заместитель генерального директора ФЦК по обучению Ирина Жук.

Тренеры по бережливому производству приехали в Татарстан из Башкортостана, Пермской, Самарской, Тульской и Тюменской областей. Ключевой особенностью тренингов является обучение на производственной площадке. Сотрудники Республиканского центра компетенций смогли увидеть, как инструменты внедряются в реальные производственные процессы.

«В реализации национального проекта региональным центрам компетенций отводится очень серьезная роль — их силами планируется усовершенствовать процессы 3745 предприятий для достижения роста производительности труда на 30%. Это более 37% от целевого показателя 10000 предприятий», — добавила Жук.

Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда — организация, являющаяся оператором национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Руководитель национального проекта — министр экономического развития РФ Максим Орешкин. Основная задача проекта — обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики России не ниже чем на 5% в год к 2024 году за счет внедрения технологий бережливого производства.

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