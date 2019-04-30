В Кощаково Пестречинского района открылась новая врачебная амбулатория

(Казань, 30 апреля, «Татар-информ»). В селе Кощаково Пестречинского района открылась новая врачебная амбулатория. Учреждение охватит большие села – Кощаково, Богородское, Куюки и будет обслуживать более 9 тыс. человек, пишет газета «Вперед».



Торжественное открытие состоялось при участии члена фракции «Единая Россия» в Госсовете РТ Камиля Садриева, замглавы района Венеры Игнатьевой и начальника Управления метрологического и технического контроля, охраны труда при Минздраве РТ Фаниса Исхакова.



Ветеран здравоохранения Наталья Тишко рассказала, что работала стоматологом в Кощаковской врачебной амбулатории больше 30 лет. За все это время у медиков никогда не было своего здания, приходилось ютиться в приспособленных помещениях.





«Очень рада, что теперь появились такие замечательные условия труда для моих коллег. Поздравляю всех односельчан с этим событием», – отметила врач.



В новой амбулатории для пациентов и медицинских работников предусмотрены комфортные условия: кабинет для приема, удобное место ожидания, компактный дневной стационар, процедурный, смотровой, прививочный кабинеты, санузел и лаборатория. В амбулатории уже начался прием первых пациентов.



Поздравляя сельчан с открытием долгожданной амбулатории, депутат Камиль Садриев напомнил, что появление новой амбулатории стало возможным благодаря госпрограмме и Президенту РТ Рустаму Минниханову.

На строительство и оборудование амбулатории из бюджета Татарстана было выделено 12 млн рублей. Подготовка территории и проведение инженерных сетей были выполнены за счет местного бюджета.

Заместитель главы района Венера Игнатьева, подводя итоги, отметила, что в районе с 2012 года появилось уже 12 таких модульных ФАПов и две врачебные амбулатории.



В текущем году запланировано строительство еще одного модульного ФАПа в Отар-Дубровском сельском поселении и врачебной амбулатории в селе Пановка. Также ожидается ремонт в Ленино-Кокушкинской врачебной амбулатории.

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