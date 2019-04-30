Казанцев приглашают к участию в пешеходном квесте «Час до Победы»

(Казань, 30 апреля, «Татар-информ»). Казанцев приглашают участвовать в пешеходном квесте «Час до Победы», который состоится 5 мая. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Решая разнообразные задания, участники мероприятия узнают о вкладе Казани в достижение победы в Великой Отечественной войне, обещают организаторы. Участники объединятся в команды от 2 до 5 человек.

Маршрут стартует в 13 часов в гимназии № 3 Вахитовского района. Чтобы участвовать в квесте, необходимо заранее зарегистрироваться.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.