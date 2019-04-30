Татар-информ

30 апреля 2019, 11:02

Духовная жизнь

В течение месяца Рамадан в 34 мечетях Казани ежедневно будут проходить ифтары

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Духовная жизнь

В течение месяца Рамадан в 34 мечетях Казани ежедневно будут проходить ифтары

ДУМ РТ опубликовал список мечетей Татарстана, в которых в течение месяца поста будут накрывать столы для нуждающихся.

(Казань, 30 апреля, «Татар-информ»). Стало известно, в каких мечетях и площадках в Казани и Татарстане будут проходить благотворительные ифтары. Список таких мест опубликовала пресс-служба ДУМ РТ.

Мечети Татарстана в целях помощи нуждающимся, малоимущим, многодетным, людям с ограниченными физическими возможностями, в течение священного месяца Рамадан проводят ифтары — вечера разговения. На эти ифтары могут прийти все желающие.

Ежедневно столы для нуждающихся будут накрыты в 34 мечетях Казани, еще 15 мечетей намерены организовывать ифтары исходя из возможностей — каждые два или три дня. Кроме того, ифтары будут проходить в мечетях Набережных Челнов, Нижнекамска, Зеленодольска.

«Благословенный месяц Рамазан — месяц благих деяний, в котором каждый мусульманин стремится к довольству Аллаха посредством поста, молитвы и других богоугодных дел. По вопросам организации ифтаров можно обратиться к имамам указанных мечетей», — говорится в сообщении ДУМ РТ.

Мухтасибат Вахитовского и Приволжского районов г. Казани

Ежедневно:

1. «Закабанная мечеть имени 1000-летия принятия Ислама» (г. Казань, ул. Хади Такташа, д. 26)
2. «Гадель» (г. Казань, ул. Оренбургский проезд, д. 193)
3. Соборная мечеть «Аль-Марджани» (г. Казань, ул. Каюма Насыри, д.17)
4. «Туган авылым» (Казань, Туфана Миннуллина, 14е)
5. «Шамиль» (г. Казань, ул. Борисковская, д. 64)
6. «Ризван» (г. Казань, ул. Хусаина Мавлютова, д. 48а)
7. «Омет» (г. Казань, ул. Дачная, д. 3а)
8. «Тынычлык» (г. Казань, ул. Мелитопольская, д. 15)
9. «Розовая» (г. Казань, ул. Мазита Гафури, 67)
10. «Зангар» (г. Казань, ул. Сары Садыковой, д.8)
11. «Хузейфа» (г. Казань, ул. Фучика, д. 52, к. 1)

Мухтасибат Советского района г. Казани

Ежедневно:

12. «Куддус» (г. Казань, Яснополянский переулок, д. 16)
13. «Гайля» (г. Казань, ул. Джаудата Файзи, д. 2)
14. «Дин Ислам» (г. Казань, ул. Чишмале, д. 17а)
15. «Иман нуры» (г. Казань, ул. Дорожная, д. 32а, к. 1)
16. «Биста Нуры Габделгаллям» (г. Казань, ул. Пионерская, д. 5)
17. «Ислам» (г. Казань, ул. Вяземская, д. 28)

Проводят по возможности: раз в два дня, раз в три дня:

18. «Зайнулла» (г. Казань, ул. Саф, д. 41)
19. «Ибрагим» (г. Казань, ул. Локаторная, д. 33б)
20. «Мадина» (г. Казань, ул. Курчатова, д. 4а)
21. «Шарафутдин» (г. Казань, ул. Ягодная, д. 6д)
22. «Ахтям» (г. Казань, ул. Мирская Амира, д. 15)
23. «Муслима» (г. Казань, ул. Ноксинская 1-ая, д. 31)
24. «Бухарская» (г. Казань, ул. Бухарская, д. 3а)
25. «Ислам Нуры» (г. Казань, ул. Мира, д. 5а/1)

Мухтасибат Кировского и Московского районов г. Казани

Ежедневно:

26. «Ярдэм» (г. Казань, ул. Серова, д. 4а)
27. «Миргазиян» (г. Казань, ул. Декабристов, д. 111)
28. «Жомга» (г. Казань, ул. Ильича, д. 4)
29. «Рамазан» (г. Казань, ул. Окольная, д. 25б)
30. «Аль-Ислах» (Зеленодольский район, пос. Осиново, ул. Казанская, 8а)

Проводят по возможности раз в два дня, раз в три дня:

31. «Бишбалта» (г. Казань, ул. К. Цеткин, д. 14)
32. «Сулейман» (г. Казань, ул. Ютазинская, д. 8а, к. 1)
33. «Азатдин Ирек» (г. Казань, ул. Лагерная, д. 111)
34. «Маулид» (г. Казань, ул. Селянская, д. 23)

Мухтасибат Авиастроительного и Ново-Савиновского районов г. Казани

Ежедневно:

35. «Нур-эль-Ислам» (г. Казань, ул. Бигиева, д. 36)
36. «Казан нуры» (г. Казань, ул. Амирхана, д. 3, к. 2)
37. «Салихзян» (г. Казань, ул. Бестужева, д. 66а)

Ифтары по возможности через день или раз в три дня:

38. «Фатиха» (п. Кадышево, ул. Рихарда Зорге, д. 2а)
39. «Кыйбла» (п. Щербаково, ул. Молодежная, д. 1а)
40. «Омет» (п. Борисоглебское, ул. Школьная, д. 4а)

Набережночелнинский мухтасибат

Проводят по возможности раз в два дня, раз в три дня:

1. «Тауба» (г. Набережные Челны, рабочий поселок ГЭС, ул. Центральная)
2. «Ихлас» (г. Набережные Челны, пос. Сидоровка)
3. «Рамазан» (г. Набережные Челны, Бульвар Касимова, 17)
4. «Абузяр» (г. Набережные Челны, ЗЯБ, ул. Крупской, 14а)
5. «Каусар» (г. Набережные Челны, Новый город, 32/24а)
6. «Чишмя» (г. Набережные Челны, ул. Абдуллы Алиша, 8)
7. «Утыз Имяни» (г. Набережные Челны, ул. Аэродромная, 20)

Мухтасибат Нижнекамска и Нижнекамского района

1. «Джамиг» (г. Нижнекамск, проспект Химиков, 59)
2. «Нур» (г. Нижнекамск, ул. Менделеева, 12а)
3. пос. Красный Ключ (пригород) (Нижнекамский район, п. Красный Ключ)

Зеленодольский мухтасибат

Ежедневно:

1. «Тарихи» (г. Зеленодольск, ул. Волгоградская, 48)

Проводят по возможности раз в два дня, раз в три дня:

2. «Джамиг» (г. Зеленодольск, ул. Гоголя, 19)
3. «Тынычлык» (г. Зеленодольск, ул. Столичная, 2в)
4. «Сафар» (г. Казань, Федеральная трасса М7 790 км, 1б)

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