Татарским ветеранам Москвы устроили праздничный обед, концерт с участием звезд и телемост

(Казань, 30 апреля, «Татар-информ»). 29 апреля в историческом здании Татарского культурного центра состоялась восьмая всероссийская акция «Память сильнее времени», сообщают организаторы.



Ветеранов приветствовали заместитель Премьер-министра РТ, Полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин, заместитель Председателя Госсовета РТ Татьяна Ларионова.





Председатель Татарской национально-культурной автономии Москвы Фарит Фарисов отметил важность подобных встреч и поблагодарил за проведение акции в разных городах страны.



В банкетном зале ресторана «Казан.Чай» для ветеранов и тружеников тыла были организованы праздничный обед и концертная программа, в которой приняли участие народная артистка РТ, заслуженная артистка России Наиля Фатехова, Рузиля Бикя и солисты Татарского культурного центра Зульфия Хабибуллаева и Рафек Валитов.





Гости вечера делились воспоминаниями, исполняли композиции на татарском языке, а телемост объединил ветеранов из Москвы, Казани и Санкт-Петербурга.

Мероприятие завершилось вручением подарков и общей фотографией с ветеранами.



Организаторами традиционно стали Региональная общественная организация – Татарская национально-культурная автономия Москвы, продюсерский центр Рената Ибрагимова iPro и Совет молодежи при Полномочном Представительстве РТ в РФ.

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