Предпринимателей РТ приглашают пройти опрос по мерам господдержки

(Казань, 30 апреля, «Татар-информ»). Счетная палата РФ проводит опрос среди предпринимателей по мерам государственной поддержки, сообщает Минэкономики РТ.
«Субъектам малого и среднего бизнеса предлагается оценить достаточность мер поддержки, указать наиболее предпочтительные из них, обозначить востребованные формы финансовой помощи», — говорится в сообщении.
Анкета опубликована на сайте: https://portal.audit.gov.ru/#/surveys/available.
Отмечается, что по ссылке также можно оценить степень удовлетворенности мероприятиями по капремонту многоквартирных домов и эффективность функционирования контрактной системы в сфере закупок.