Сборная РТ по бадминтону победила во втором этапе Спартакиады учащихся России

(Казань, 30 апреля, «Татар-информ»). Сборная Татарстана по бадминтону победила во втором этапе летней Спартакиады учащихся России в общекомандном зачете. Состязания проходили в столице Башкортостана Уфе, сообщает пресс-служба Федерации бадминтона РТ.

В мужском одиночном разряде серебряную медаль завоевал Никита Мулеев из Аксубаевского района, а бронзовую – Ильяс Хайриев из Сабинского. В женском одиночном разряде обладательницами «бронзы» стали Полина Григорьева из Кайбицкого района и Людмила Усова из Казани.

В мужском парном разряде третьими стали Денис Вафин (Алексеевский район) / Ильяс Хайриев (Сабинский район) и Иван Гущин (Чистопольский район) / Никита Мулеев (Аксубаевский район). В смешанном парном разряде вторые места заняли Иван Гущин (Чистопольский район) / Людмила Усова (Казань) и Ильяс Хайриев (Сабинский район) / Регина Галиева (Нижнекамский район).

По сумме набранных очков сборная Татарстана заняла первое место и пробилась в финал Спартакиады учащихся России. Он будет организован в июле в подмосковном Раменском.

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