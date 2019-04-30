Впервые обладатель Гран-при «Созвездия-Йолдызлык» вновь получил главный приз

(Казань, 30 апреля, «Татар-информ»). Впервые в истории движения «Созвездие-Йолдызлык» обладателем Гран-при фестиваля стал коллектив, ранее уже получавший главный приз. Об этом сообщает пресс-служба мероприятия.

Высшей награды фестиваля «Созвездие-Йолдызлык-2019» в номинации «Хореография» во второй раз удостоена казанская студия театра танца «Дорога из города». В первый раз она была отмечена в 2017 году. В номинации же «Вокал» Гран-при получила Юлия Макарова из Пестрецов.

Гала-концерт XIX молодежного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык» состоялся в казанском КРК «Пирамида». Награды победителям вручил Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», глава Правительства республики зачитал обращение Президента РТ Рустама Минниханова, в котором тот назвал фестиваль визитной карточкой молодежи Татарстана. От себя Песошин пожелал победителям «не снижать планку и идти только вперед». Помимо Премьера, собравшихся на гала-концерт «Созвездия-Йолдызлык» поздравили министр культуры РТ Ирада Аюпова и министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов.

Генеральный продюсер фестиваля Дмитрий Туманов отметил рост популярности движения – по сравнению с суперфиналом 2018 года суперфинал 2019-го собрал на 700 участников больше. 1,5 тыс. юных артистов показали лучшие номера в номинациях «Вокал», «Хореография» и «Конферанс». Отборочные туры фестиваля, проходившие в Татарстане с 22 февраля по 30 марта, объединили свыше 19,5 тыс. человек в возрасте от пяти лет до 21 года. Они представили на суд жюри более 2,7 тыс. номеров.

Фестиваль «Созвездие-Йолдызлык» проходит под патронажем Президента Татарстана Рустама Минниханова и под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. В этом году он был посвящен 25-летию молодежной политики в республике.

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